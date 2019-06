Il look giusto in base alla forma del corpo: infografica

editato in: da

Sei impazzita per quell’abito ma quando lo hai provato hai scoperto che ti stava malissimo? Può succedere e non è solo una questione di taglia. Molto, anzi tutto, dipende dalla forma del tuo corpo. Si può nascere con un fisico a mela, a pera, a banana, a clessidra. Si può essere naturalmente minute o curvy. Ognuna di noi è dotata di una figura precisa e bastano pochi, semplici trucchi per esaltarla. Con la nostra facile guida, scegli il look giusto per te e ti sentirai bellissima (e con questa infografica, scopri a quale emozione corrisponde il colore del tuo abito).