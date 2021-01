Look da rientro invernali: 3 idee per voi

editato in: da

Tutti già rientrati in ufficio? Che ne dite se cominciamo il 2021 con il look giusto? Molti di noi saranno ancora in smartworking, ma non importa: iniziamo il nuovo anno con stile! Ho preparato per voi una miniselezione di outfit miei, che possono essere adatti a contesti lavorativi casual, in cui non è necessario un rigore assoluto. Ve li presento qui!

Look da rientro invernali: il dolcevita

Amo il dolcevita: è caldo e comodo e in un contesto di smartworking è l’ideale. Se temete che sia troppo povero, allora aggiungete una spilla XXL anche a forma di fiore, voluminosa e colorata. Vi darà il tocco in più! Vi raccomando sempre la scelta di materiali naturali, come la lana o il cachemire, anche rigenerati. Scaldano meglio rispetto alle fibre sintetiche senza farvi sudare. Se invece dovete andare in ufficio, provate con un jeans flared e un paio di stivaletti glitter: otterrete un look semplice, ma elegante, senza strafare.

Look da rientro invernali: il pantalone palazzo

Il pantalone palazzo in velluto è comodissimo e caldissimo. Io lo porto volentieri anche in casa perché è davvero confortevole. Per essere in ordine in caso di smartworking, vi basterà indossare una camicia e un morbido cardigan: sarete in ordine, ma allo stesso tempo calde e comode (non so voi, ma io a star seduta ho sempre freddo!).

Look da rientro invernali: blazer e camicia

Non la solita camicia però! Provate con un modello diverso, magari con le rouches, da abbinare ad una giacca in velluto, anche sfiancata, se il punto vita è un vostro punto di forza. Io metterei sempre le ballerine o le Mary Jane, ma se temete il freddo un paio di stringate maschili, di ankle boots o di stivaletti tipo Beatles saranno perfetti. I jeans flared vanno bene, ma potete abbinare anche un pantalone a sigaretta: otterrete facilmente un look business curato, ma semplice.