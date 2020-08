editato in: da

Mi dai qualche spunto per un look da rientro un po' stiloso?

Il rientro dalle ferie può essere duro… vediamo di affrontarlo in grande stile almeno in fatto di look, in modo da prenderlo in modo il più easy possibile! Il mio suggerimento per voi è quello di optare per capi comodi, che non vi costringano, possibilmente in colori che facciano risaltare la vostra abbronzatura ancora fresca. Forza, che la rentrée sarà più facile se la affrontiamo in modo glam!

Look da rientro, idee per voi: jeans e blazer

Jeans e blazer sono una combo che funziona sempre, al lavoro più che mai. Per rendere il vostro look più o meno stiloso, sarà sufficiente cambiare gli accessori. Per esempio, con una camicia bianca con il collo a uomo e un paio di stringate maschili avrete il perfetto look business. Invece, con un paio di sneakers e una semplice t-shirt potrete affrontare in modo glamour anche il casual Friday.

Look da rientro, idee per voi: fuori le gambe (ma con stile)

Se siete ancora belle abbronzate e volete esibire il vostro colore dorato, ancora per qualche giorno potete permettervi di accorciare gli orli: settembre e l’autunno sono alle porte… e con loro i collant! Bermuda con cintura in abbinati a camicie e tote bag saranno perfetti. Ai piedi, slingback, stringate o loafer. Eviterei in ufficio i sandali aperti.

Look da rientro, idee per voi: preppy style

Tweed e Principe di Galles fanno un po’ pensare alla scuola e ai preppy look che a settembre fa voglia indossare. Per renderli un po’ più freschi, sdrammatizzateli con t-shirt basic al posto delle camicie e sneakers al posto di stringate e mocassini. L’effetto finale sarà sofisticato, ma allo stesso tempo easy e adatto ai primi giorni in ufficio!