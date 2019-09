Look da rientro: ecco qualche idea per affrontare la rentrée con stile

editato in: da

Ci dai qualche idea di look da rientro in ufficio?

Eh sì, le vacanze sono tristemente finite… ma lo stile non va in vacanza! Ecco qui qualche idea di look per voi per riprendere con grinta e soprattutto una sana dose di glamour!

Look da rientro, idee di outfit: il pantalone palazzo

Il pantalone palazzo è un capo semplice e portabilissimo da tutti i tipi di fisionomia, basta sapere come abbinarlo (ve lo spiego sul mio blog!). Dal momento che è largo, leggero e comodo, è perfetto per rientrare in ufficio in scioltezza e rilassatezza (almeno proviamoci!). Per un super look da rientro, il mio suggerimento è quello di non portarlo con le scarpe alte, ma con una scarpa bassa, per renderlo più facile e informale.

Look da rientro, idee di outfit: il completo chiaro

Sfruttate l’abbronzatura da vacanza e giocatevi i vostri completi chiari! Beige, pastello, avorio… eviterei magari solo il bianco. Spezzateli con accessori a contrasto e rendete il look più easy sostituendo la camicia con una semplice t-shirt. Ai piedi scarpe basse, preferibilmente stringate. Se è venerdì e l’ambiente lo consente, andranno benissimo anche le sneakers.

Look da rientro, idee di outfit: total black

Il total black è perfetto per le irriducibili del nero: sì sta bene anche con l’abbronzatura! Il mio consiglio è di lasciare però un po’ di spazio, quindi di lasciare libera una parte del corpo: le braccia, o le caviglie o il décolleté. Alleggerirete tutto.

Look da rientro, idee di outfit: la gonna midi

La gonna midi, soprattutto se avete polpacci e caviglie sottili, è un’ottima sostituta della pencil skirt che, abbinata con le slingback, è un look da rientro fenomenale. La gonna midi personalmente mi piace con le sneakers o comunque con scarpe basse. Se però l’ambiente è più formale, andranno benissimo anche delle décolleté.