Look da montagna: cosa mettere in caso di neve!

Non tutti quest’anno potranno muoversi e trascorrere le vacanze in montagna. Il fatto però che faccia freddo non significa che dobbiamo vestirci in modo poco chic, anzi! Ecco un post con qualche consiglio utile per essere eleganti anche in caso di neve!

Cosa mettere in caso di neve: preferite le fibre naturali a contatto con la pelle

Quando fa freddo, e soprattutto quando nevica, anche in città, è indispensabile indossare alcuni capi che siano ben rifiniti e fatti per tenere caldo. Bando quindi alle fibre sintetiche: preferite fibre naturali come la lana e il cachemire, che riscaldano e non fanno sudare, soprattutto per maglioni, cappelli e sciarpe. Se siete freddolose, potete indossare biancheria in lana e seta, confortevole e morbida, che vi terrà schiena e pancia al caldo.

Cosa mettere in caso di neve: le calzature

Anche le calzature devono essere quelle giuste. Se volete essere eleganti in città, evitate stivali da neve come Moon Boot e simili: quelli andranno benissimo per le piste da sci! In città in caso di neve, gli scarponcini Timberland saranno perfetti. Un altra calzatura che mi piace molto sono le Blundstone, ideali anche in caso di acqua torrenziale, che tengono il piede asciutto e isolato.

Cosa mettere in caso di neve: il fascino della camicia

Ricordatevi che spesso basta un solo capo a fare la differenza tra un look di classe e uno meno curato. Uno di questi è la camicia: provate ad indossarla sotto al maglione, anche quello a trecce della nonna, anche sotto al dolcevita tricot. Darà immediatamente a tutto il look un tocco più di classe, perché vestirà il collo in modo elegante senza strafare.

Cosa mettere in caso di neve: i capi spalla

Sapete che non sono una gran fan del piumino, ma c’è da dire che quando nevica è l’ideale. Se anche voi come me non lo amate tanto, allora munitevi di un bel cappotto in lana oppure di un cardigan chunky, di quelli con le maniche a punto nocciolina: caldi e super glam! E per finire, non dimenticate il cappello: a tesa larga tipo Borsalino, sarà decisamente più elegante del berretto!