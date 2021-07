Look da cerimonia: idee per un’occasione speciale

editato in: da

Periodo di matrimoni e non so mai come vestirmi e cosa si può o non si può mettere: mi aiuti?

Finalmente possiamo ricominciare a vederci, a ritrovarci, a festeggiare per un evento da condividere insieme, che sia una laurea, un matrimonio o un battesimo. E come possiamo vestirci? Ecco qui qualche idea per voi e qualche consiglio da tenere presente in caso di matrimonio.

Premessa: in caso di matrimonio

Il matrimonio, e in generale le cerimonie in chiesa, prevedono alcune linee guida, alcuni dettagli di dress code a cui è meglio prestare attenzione. Vediamone qualcuno qui di seguito:

non indossate il bianco o l’avorio: sono i colori della sposa non indossate il rosso: è il colore della passione e del tradimento non indossate il viola: è il colore dei paramenti sacri legati alla quaresima e al lutto evitate le spalle scoperte: una giacca, un bolerino corto, al limite una stola possono esservi utile per coprirvi in chiesa evitate le lunghezze sopra il ginocchio (sempre) e l’abito lungo nelle cerimonie di giorno: potrete indossarlo di sera evitate tutto ciò che è troppo chiassoso, sia in termini di colori che di dettagli (accessori o trucco): l’idea è quella di non rubare la scena alla sposa cercate di portare scarpe chiuse: secondo il galateo non si dovrebbero mostrare le dita dei piedi, e, preferibilmente, nemmeno il tallone

Look da cerimonia: colori tenui

I colori tenui sono sempre una scelta azzeccata. Sono relativamente facili da abbinare e, soprattutto, possono essere indossati anche in contesti diversi dalla cerimonia, magari con una giacca in jeans e una scarpa bassa, per un aperitivo o una cena fuori.

Look da cerimonia: dettagli che fanno la differenza

Piuttosto del solito nude, provate ad arricchire il vostro outfit con dettagli metal: argento, oro o rose gold. Darete un tocco di grinta e carattere in più a tutto il vostro look! Ricordatevi che la borsa dev’essere piccola: di giorno potrete portarla a tracolla, di sera sarà più opportuno portare una pochette a mano. Per quanto riguarda i gioielli, sempre meglio qualcosa di piccolo e discreto: potete optare per qualcosa di più importante nel momento in cui diventa il focus del vostro look.