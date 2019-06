editato in: da

Il color block è una tendenza che torna puntuale ogni anno: abbinare i colori con stile però non è una cosa semplice come sembra. L’effetto Arlecchino, o macedonia, quando si parla di colore, è dietro l’angolo. Ecco qui qualche consiglio per indossare il colore senza strafare.

Look color block, come realizzarlo con stile: premessa

Con i colori bisogna fare attenzione. Abbinarne troppi tra loro risulta bello (e fattibile) quando si guardano le immagini su Pinterest o sui servizi dei giornali. Nella vita normale, troppo colore risulta essere eccessivo. Il mio consiglio è quello di optare sempre per pochi colori, massimo tre, secondo la regola dei tre colori che ho spiegato anche sul mio blog e sulle mie stories Instagram. Se i colori in questione sono particolarmente accesi, indossatene solo due.

Look color block, come realizzarlo con stile: colori tenui

Realizzare un look color block è più facile se indossate colori tenui o se ne aggiungete almeno uno. Rosa, verde, azzurro in tonalità pastello smorzeranno la forza di altre nuances più accese. Altra cosa importante: ricordate che i colori chiari hanno la tendenza ad allargare, quelli scuri snelliscono. Tenetelo presente e applicate questo concetto a seconda della parte del vostro corpo che volete valorizzare o minimizzare.

Look color block, come realizzarlo con stile: ton sur ton

Il ton sur ton è un’ottima idea per un look color block, ma anche qui, fate attenzione ed usatelo con moderazione, cercando di non utilizzare più di tre sfumature per ciascun look, secondo la regola dei tre colori.

Look color block, come realizzarlo con stile: d’estate

Il color block d’estate è più facilmente realizzabile rispetto all’inverno, perchè i colori accesi si indossano più volentieri. Anche qui però, non esagerate: spezzate sempre con un accessorio neutro, in modo da rendere il look più portabile.