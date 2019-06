editato in: da

Il look boho chic d’estate torna sempre. Perchè? Perché prevede capi freschi, larghi e svolazzanti e accessori comodi e facili da portare, a prova di caldo, insomma. A me, piace molto e lo trovo anche particolarmente facile da replicare. Non servono chissà che pezzi complicati: basta avere quelli giusti e abbinarli con un po’ di fantasia. Ecco qualche spunto per voi.

Look boho chic, come ottenerlo in modo facile: l’abito lungo

Se l’abito lungo in questione è svolazzante, morbido e fresco, è l’abito boho chic per eccellenza. Personalmente, non ho nulla contro le fantasie, anzi: le righe mi sanno proprio da mare e se ci abbinate una ciabattina bassa e un paio di occhiali, magari con le lenti cosmetiche, così potete portarli anche indoor, avete ottenuto il look perfetto.

Look boho chic, come ottenerlo in modo facile: le espadrillas

Le espadrillas esistono sia alte che basse. Le basse, a mio avviso, sono proprio da spiaggia, da città le vedo meno. Viceversa, quelle con la zeppa in rafia sono perfette anche da città, anzi, hanno anche il vantaggio di essere particolarmente comode. Se non avete caviglie sottilissime, cercate di annodare i nastri il più in basso possibile sul collo del piede in modo da non “strozzare” la gamba.

Look boho chic, come ottenerlo in modo facile: il sangallo

Il sangallo, la mia passione! D’estate lo porto tantissimo e lo faccio indossare anche alle mie figlie. E’ freschissimo e si abbina bene con tutto (espadrillas comprese). Se avete belle gambe, optate per un vestitino sopra il ginocchio, altrimenti potete anche sceglierlo lungo, in versione boho andrà benissimo.

Look boho chic, come ottenerlo in modo facile: tanti gioielli piccoli

Il look boho chic si caratterizza anche per la presenza di tanti gioielli da indossare tutti insieme. Io non impazzisco per le cose troppo voluminose (si fa anche fatica a portarle), mentre tanti anelli piccoli e sottili sono l’ideale, così come due o tre collane con ciondoli diversi. Semplice e chic!