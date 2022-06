Bianco estivo: look total white in città

Il bianco è il colore più estivo in assoluto: da portare per spezzare gli outfit e sdrammatizzarli, oppure da indossare il versione total white per look freschissimi. Anche in città è un colore delicato e facile da portare: ecco qualche idea di look per voi!

Bianco in città d’estate: il vestito

C’è una premessa importante da fare quando si parla di bianco: attenzione, perché per evitare che si veda la biancheria, è decisamente preferibile indossare intimo color nude. Il bianco sotto al bianco infatti purtroppo si vede, mentre il color nude è invisibile. Può avere varie sfumature: scegliete quella più adatta alla vostra carnagione. Tornando al nostro abito bianco, da città è molto raffinato in tessuti come il popeline di cotone, da indossare con sandali bassi, anche allacciati al polpaccio.

Bianco in città d’estate: camicia e bermuda

Per chi ama uno stile più easy, la combo camicia e bermuda è l’ideale. Scegliete ovviamente sempre tessuti naturali che vi tengano fresche e preferite tagli morbidi che non vi costringano. Se volete un outfit sportivo, allora completatelo con un paio di chunky sneakers.

Bianco in città d’estate: il completo

Anche abbinare pezzo sopra e pezzo sotto scegliendo lo stesso tessuto e lo stesso colore è una bellissima idea! Per movimentare un po’ il mix, il mio consiglio è quello di optare per un paio di calzature un po’ particolari, come uno stivaletto leggerissimo oppure un sandalo gioiello dal tacco basso o ancora una slingback, anche metal.

Bianco in città d’estate: l’abito in lino

L’abito in lino bianco per me in estate è un vero must have. Potete abbinarlo ad accessori in rafia, paglia, cuoio, che aggiungono un tocco naturale e chic. Personalmente, non lo vedo con le scarpe chiuse, nemmeno in città: la morte sua per me è un bel sandalo in cuoio raso terra!