editato in: da

I look a quadri sono super glam in autunno, diciamo che è proprio la loro stagione, soprattutto se li pensiamo declinati nei toni del bosco e delle foglie. Qual è il rischio principale? Quello di sembrare appena uscite da una foresta di sequoie in modalità boscaiole. C’è un modo per evitarlo? Certo: basta seguire qualche piccolo consiglio.

Look a quadri, non solo boscaiole: gli accessori

Nel bosco decisamente non ci si va con una tote da città, quindi ecco il primo consiglio per voi: sdrammatizzate con accessori che starebbero bene in altri contesti. Non dico le scarpe con il tacco (posto che un paio di Timberland vi relegano immediatamente in contesto montanaro), ma optate per una borsa a spalla da giorno.

Look a quadri, non solo boscaiole: la scelta del capo

Al posto della camicia, provate con un abito, che potete abbinare anche a kombat boots o stivali chunky, se volete, oppure potete schiarire con bluse in colore a contrasto. In questo caso la borsa sarà sempre da giorno, anche piccola, e che riprenda uno dei colori dei quadri.

Look a quadri, non solo boscaiole: i colori

Come destreggiarsi tra i colori da utilizzare? Il mio consiglio è quello di non esagerare e di riprendere quelli contenuti all’interno della fantasia. Nella foto sotto, ad esempio, vedete il vestito a quadri rossi e neri abbinato ad anfibi neri e ad una pochette rossa. Ci sarebbe stato bene qualche altro colore? Senza dubbio il denim, che è un neutro e si abbina un po’ con tutto, oppure il bianco, altro colore neutro che avrebbe spezzato l’insieme. In linea di massima, il mio suggerimento per semplificarvi la vita è quello di evitare di mettere insieme più di tre colori per outfit.