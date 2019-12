Le scarpe: sono loro le migliori amiche delle donne

editato in: da

Guardarsi dall’alto verso il basso o dal basso verso l’alto…dipende dai punti di vista.

Lo sappiamo, alle donne piace piacersi, vivere nuove dimensioni partendo proprio dai piedi e il mondo delle chasseurs è davvero fantastico…sia quello declinato al femminile che al maschile.

Guardando alla stessa mitologia greco romana, troviamo Hermès (Mercurio), che portava dei calzari alati perché messaggero degli dei con il compito di comunicare con gli uomini.

Questa immagine ci suggerisce che da sempre le scarpe sono un vero e proprio mezzo di comunicazione, di identificazione, di identità.

La scarpa parla di noi, dei nostri gusti e del ruolo che una persona vorrebbe assumere nel contesto sociale.

Lo sanno bene i brand più prestigiosi, come quello di Giuseppe Zanotti, il marchio di scarpe che appassiona le donne e le Star di mezzo globo.

Ai piedi dei red carpet lo stile di Giuseppe Zanotti spopola e incanta: Alessandra Ambrosio, Jasmine Sanders, Heidi Klum, Elle Fanning e Rita Ora sono solo alcune delle star che hanno sfoggiato le sue creazioni.

La lista è lunga, infinita, lo stile Made in Italy di Zanotti piace ed è un fedele alleato sul tappeto rosso.

E per le Feste Natalizie il brand conquista con modelli che si raccontano nelle accese tonalità del rosso.

Tre proposte di Giuseppe Zanotti in rosso!

Con forme avvolgenti e romantiche, gli accessori inaspettati di Giuseppe Zanotti completano perfettamente ogni outfit e li rendono preziosi.

Veri e propri oggetti del desiderio come Danse Du Feu, i sandali in pelle scamosciata ricoperti di rose rosse, capaci di regalare un tocco scenico ad una serata speciale.

Per chi non ama le altezze, niente paura, perché vengono in aiuto i sandali flat, bassi, bassissimi e resi spettacolari con grandi fiocchi di seta che richiamano le silhouette esagerate degli abiti couture, così da rendere questa scarpa protagonista indiscussa di ogni look.

Due modelli volutamente scenici e pensati per essere abbinati ad una borsa preziosa e impattante, come la clutch Tomato in stampa di pitone rosso fuoco, e ad un rossetto rosso vermiglio.

Capolavori da regalarsi e farsi regalare, da conservare gelosamente e pronti per illuminare i passi che faremo in futuro.

Ideali per il Natale, certo, ma anche un saggio investimento in vista di San Valentino, la festa degli innamorati, dove, basterà abbinare queste meraviglie ad un semplice tubino nero per essere dannatamente cool e sofisticate all’appuntamento con il proprio amore.

Insomma, basta diamanti, shoes are girl’s best friend!