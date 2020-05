Le mille forme dei pois

editato in: da

Tutti abbiamo bisogno di un po’ di evasione in questo momento e, grazie al cielo, tra i must dell’estate ci sono loro, i pois.

Caldi, giocosi, trendy!

I pois imperano ovunque…su pochette, abiti, scarpe e foulard.

Sulle passerelle di Milano, Parigi , Londra e New York le collezioni di quest’estate hanno reso un vero e proprio tributo a questa stampa che da generazioni non smette di far innamorare le donne.

Il top? Sempre in bianco e nero, di diverse dimensioni, ma, a tratti, in un caleidoscopio di colori.

Di sicuro il nuovo “pallino” delle Signore per la bella stagione conquista abiti, bluse di seta e accessori.

Sono infinite le proposte Couture, come pure quelle delle Maison più blasonate.

Da quelli mignon elegantissimi di Luisa Spagnoli a quelli giocosi e dai mille colori proposti da Arthur Arbesser, dall’abito lungo di Carolina Herrera alle sfilate di New York al bomber di Tory Burch.

Se Gucci li ha riletti in stile optical su completi a pantaloni e blazer, Moschino li ha voluti iper sensuali sugli abiti a balze dal sapore spagnoleggiante.

La “pois mania” ha contagiato tutti e tutto, anche i sandali, con i loro puntini, non si sottraggono a questa tendenza, anzi, la cavalcano e incantano, regalando un tocco glamour in più al nostro look.

Sarà davvero difficile resistergli!