Le influencer più in voga hanno un punto in comune: il maglione!

Chiara Ferragni e le influencer più in vista hanno un punto in comune: il maglione! E’ lui il protagonista dei Social!

Come si porta, quale scegliere, si può non spendere una fortuna? Semplice, ecco i tre Fashion Tips dello stylist Franco Lorenzon

Come rendere un vecchio maglione super cool?

Un’idea per tutte le appassionate del “fai-da-te” e per le giovanissime che amano distinguersi con un tocco personale in tutto quello che indossano.

Chi non possiede un vecchio maglione nel guardaroba al quale è affezionata, e sta cercando un’idea per renderlo di nuovo super attuale.

Il modo più glam per dargli nuova vita è di trasformarlo prendendo in prestito una delle tendenze del momento: LA TENDENZA LETTERING.

Iniziate decidendo se volete comporre una frase composta, ad esempio il vostro nome o qualcosa di astratto. In entrambi i casi, il risultato sarà spettacolare.

Recatevi in una merceria e scegliete delle lettere di varie dimensioni e caratteri, possono essere anche di diversi materiali e colori. Una volta decisa la composizione che volete ottenere, cucitele sul maglione nel modo che più vi piace.

Le più esperte, possono realizzare le lettere da sole, scegliendo dei vecchi tessuti che già possiedono in casa.

A lavoro finito, sarete sorprese del risultato e di come con poco, avrete trasformato il vostro vecchio maglione in un capo da vera influencer.

Per un look alla moda, abbinatelo così

In passato, indossare un maglione era sinonimo di una scelta associabile a uno stile sportivo, eccezione fatta per il maglioncino di cachemire, angora o merinos abbinato al suo mini cardigan, dal nome di twin set, i più amati per intenderci da Grace Kelly.

Oggi i principali dictat, a differenza del passato, ci insegnano che per essere super glam si abbina il caldo e avvolgente maglione alle gonne più femminili e impalpabili.

Di giorno il “fluffy”, il maglione peloso è uno dei trend più hot, si indossa con un pantalone dal taglio sartoriale o con la pencil skirt più formale.

Tra i modelli più gettonati le forme a scatoletta, spesso con colori naturali o nude. Anche le vecchie care trecce e i modelli knitwear che ci ricordano quelli fatti dalle nonne impazzano soprattutto tra le fashion addicted.

Di sera hanno silhouette oversize e si rivestono di magici bagliori con paillettes e decori in 3D.

L’outfit must?

Abbinati con una gonna plissettata o di tulle. In contrapposizione, troviamo il maglione sbracciato, magari in un colore vibrante da indossare con un pantalone dal taglio sartoriale o una gonna dalla lunghezza rasoterra.

Gli accessori che lo valorizzano

Una delle idee da copiare al volo dalle passerelle è di valorizzare la bellezza dei maglioni con accessori dal forte appeal.

Un esempio? Sopra il modello “cocoon” immancabile la collana lunga a cascata.

Puntate sulle catene per il giorno, mentre perle e strass sono perfette per la sera. Anche i bracciali di dimensioni grandi sono protagonisti ai polsi.

La dritta per essere trendy?

Indossarli sopra la maglia e più di uno. L’effetto wow è assicurato. Anche le spille possono dare un twist speciale al maglione super colorato o al classico modello rasato a scatoletta.

Il modo più nuovo di indossarle è più di una su un lato della spalla o intorno al collo, quasi a formare una collana. Altro accessorio di cui non si potrà farne a meno questa stagione è la mini tracolla da esibire non più come borsa ma come un vero accessorio al posto delle collane.

Le più glam hanno la catena e sono realizzate in pelle matelassé, oppure in pelliccia o eco-pelliccia. Anche la cintura sarà uno degli accessori protagonisti di quest’autunno inverno.

Le versioni alte andranno a evidenziare il punto vita nei maglioni più caldi è avvolgenti, mentre le sottili daranno un tocco di femminilità ai modelli dal peso piuma. Se a catena, sono le più gettonate per la sera mentre la belt bag con borsello o mini marsupio sono il must-have preferito dalle influencer.