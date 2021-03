Laura Pausini: la pagella dei suoi look

editato in: da

La nostra Laura nazionale sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista della sua carriera: fresca di nomination all’Oscar per “Io sì” come miglior canzone originale per il film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti con Sophia Loren, è apparsa raggiante anche sul palco dell’Ariston in occasione del festival di Sanremo. Ma Laura è sempre in grado di valorizzarsi con il suo abbigliamento? Vediamolo insieme commentando qualcuno dei suoi look!

Laura Pausini: a Sanremo 2021

Sul palco dell’Ariston, Laura ha sfoggiato un abito firmato Giorgio Armani, nero e illuminato da un mantello in lamé. Allora: Laura aveva un tale sorriso emozionato ed era talmente raggiante che sarebbe stata bella anche con un sacco di iuta. Detto questo, in questa occasione secondo me si poteva fare di più: l’insieme era piuttosto pesante. I guanti, il collo alto, il mantello lungo… era tutto un po’ troppo. Avrei alleggerito togliendo i guanti, o accorciando il mantello. Voto 7.

Laura Pausini: con l’abito in lamé

L’abito in lamé argentato è delizioso sulla carnagione di Laura, ma la combinazione rouches + cuissardes + arricciatura sul fianco la soffoca un po’. Avrei optato per qualcosa di un po’ più scollato, in modo da valorizzare anche il décolleté, e provato con un paio di scarpe alte, evitando gli stivali. Voto 7.

Laura Pausini: in giacca bianca

Il mix bianco/nero dona moltissimo a Laura e la giacca con la spalla scesa portata morbida e un po’ over è adattissima al suo fisico. Cosa non funziona? In primis le calze color nude. Come vedete, si vedono e invecchiano tantissimo il look. In più. la scarpa allacciata alla caviglia con un cinturino così alto spezza la figura e l’accorcia. Sarebbero bastate una calza velata nera (o meglio ancora restare senza calze) e una calzatura con allacciatura bassa sul collo del piede per essere perfetta. Peccato! Voto 6.

Laura Pausini: con la giacca di velluto nero

Qui Laura mi piace tantissimo! Il nero è un colore che la valorizza e la morbidezza della giacca doppiopetto in velluto è perfetta sui pantaloni a sigaretta. Il sandalo con il cinturino e il piede nudo sono ideali, perché regalano aria alla figura, rendendola armoniosa e leggera, nonostante il colore scuro. Voto 8 e mezzo.

Laura Pausini: con l’abito monospalla nero

Mmmm, questo look è molto raffinato ma non mi convince del tutto. L’idea del monospalla è bella, perché alleggerisce la figura, che altrimenti sarebbe risultata troppo pesante con un abito in velluto a manica lunga. La scollatura così alta però chiude il collo e, a mio avviso, incupisce un po’ la figura. Voto 8.