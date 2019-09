La t-shirt: da capo easy a regina delle passerelle

editato in: da

La t-shirt si sa, è un capo semplice, un capo basic. Fa venire in mente i ragazzini a scuola, gli uomini nel weekend, i momenti di relax… eppure la t-shirt è stata sdoganata come capo da passerella, ormai da un po’ di tempo a questa parte. Sempre di più infatti la vediamo comparire sulle sfilate dell’alta moda, a volte come semplice complemento di un look, altre volte con stampart sopra frasi che vogliono trasmettere messaggi importanti (pensiamo a quelle di Dior di qualche stagione fa). Anche per l’autunno inverno 2019/2010, il trend è rimasto invariato: la t-shirt piace. E si porta così, vediamolo insieme.

La t-shirt: stampata all over per Chloè

Con una stampa che la decora completamente, maniche comprese, da portare con pantaloni cargo e collana da regina della giungla. Chloè interpreta la t-shirt in versione free spirit.

La t-shirt: con le scritte per Manish Arora

Se volete darle grinta, allora basta aggiungere colore: come ha fatto Manish Arora, che l’ha abbinata ad un total look in fantasia nei toni dell’arancio fluo. Per illuminare l’autunno!

La t-shirt: sotto al cappotto per Agnes B.

Composta, elegante, da tutti i giorni: la t-shirt sotto al cappotto è un capo che non stanca e che potete abbinare in mille modi diversi, soprattutto durante la mezza stagione, quando non sapete ancora se farà ancora caldo o se farà freddo. Nota a margine: il black and white non stanca mai e Agnes B. lo interpreta alla perfezione!

La t-shirt: irriverente per Prada

T-shirt a maniche lunghe, con facce divertenti e piglio irriverente: da Prada non potevamo aspettarci nulla di meno! Se non amate il total black, spezzate con un jeans, oppure optate per una gonna iper femminile. Effetto wow assicurato.

La t-shirt: super femminile per Dior

A proposito di effetto wow, ecco il look proposto da Dior, in continuità con quello delle scorse stagioni: la t-shirt bianca con le scritte abbinata ad una gonna lunga in tweed e alla cintura alta in vita. A completare il tutto, il bucket hat. Io mi vestirei così tutti i giorni!