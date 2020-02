La sfilata di Alberta Ferretti è…Matching Daywear

editato in: da

Sensualità, praticità, Daywear, tailoring e naturalmente, femminilità, questi sono gli elementi che contraddistinguono una donna moderna, sexy e impegnata e allo stesso tempo, sono le caratteristiche della nuova collezione Alberta Ferretti autunno/inverno 2020-21.

Linee e modelli

I suoi modelli disegnano una donna libera dagli stereotipi e dalle soluzioni predefinite, originale ed elegante, sempre pronta a cambiare strada per smarrirsi allegramente, per arricchirsi di nuove esperienze, linee che esaltano una ricerca applicata a un daywear sofisticato in cui il tailoring è molto presente.

Materiali certificati

Alberti Ferretti ha stabilito un percorso che parte dalla certificazione dei materiali per dare agli abiti i nuovi valori della sostenibilità. Significati e aspetti ottenuti attraverso tessuti con i check che la tradizione assegna alla sartoria maschile ma che costruiscono un’idea di estetica coordinata. Il risultato finale è lo specchio di una donna pronta ad affrontare le esigenze e le esperienze mutevoli delle donne contemporanee.

Ed è la stessa Alberta Ferretti a raccontare e raccontarsi: «Ho iniziato a lavorare a questa collezione pensando a una figura di donna lontana dalle definizioni prestabilite. Ho sempre lavorato sulla consapevolezza femminile ma questa volta mi sono spinta oltre per assegnare agli abiti il ruolo di ambasciatori di un daywear sofisticato e sostenibile».

Daywear e sogno

Le parole chiave di questa collezione sono: daywear e sogno. Partendo dagli abiti da sera, fino ad arrivare alle camicie, alle giacche, ai pantaloni, per non parlare dei meravigliosi cappotti nello stesso check maschile in cashmere, costruiti con tagli sartoriali mentre si accompagnano ad altri completi in una nuova interpretazione di denim.

Tagli sartoriali

Le meravigliose linee pulite dei tagli sartoriali modellano anche volumi delle maniche delle camicie. Ma non solo, perché le camicie si fanno leggerissime con la seta, lavorata a fil coupé.

Volumi ampi che aprono un nuovo percorso verso i top e le gonne in chiffon, i top costruiti con le frange fermate dai ricami, i cappotti in shearling o in cashmere, gli abiti in tessuti di broccato e i tablier in chiffon abbinati a pantaloni in seta moiré.

Chiffon crudo e ruches

I top sensuali e leggeri esaltano le gonne in chiffon crudo e gli abiti da sera assumono la voluminosità e la leggerezza delle nuvole grazie alle ruches con gli orli sostenuti da un filo interno che le modella staccandoli dalla silhouette.

Colori

Una meravigliosa collezione esalta dai colori che partono dal grigio e nero per arrivare ai toni più decisi del rosso, mauve, viola e blu.

Accessori

I particolari si fanno retrò come i guanti in pelle che si accompagnano agli stivali alti e alle borse grandi che profumano di viaggio, anche interiore. Anche i dettagli, certo, sono parte integrante di un nuovo senso di matching daywear.