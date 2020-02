editato in: da

Conviene farsene una ragione: i colori pastello andranno alla grande per la prossima primavera estate. Li abbiamo visti su tutte le passerelle, declinati in mille modi diversi. Piacciono perché sono delicati, ma luminosi, semplici, ma non banali. Diamo un’occhiata a come fare per inserirli nel nostro guardaroba.

La rivincita dei pastelli: dalle sfilate…

Rosa, azzurro, giallo chiaro: le passerelle sono state un tripudio di colori soft e candy, punteggiati da tinte più cariche, che davano grinta e carattere. Possiamo fare lo stesso anche noi con il ton sur ton, dosandolo con attenzione e senza mixare troppo.

La rivincita dei pastelli: … allo street style

Pastello chiama bianco, argento, glitter. In genere i colori pastello amano le combinazioni più fredde e stanno benissimo con questi colori. Nulla però vi vieta di spezzarli con un nero, se vi fa sentire a vostro agio e soprattutto se volete smorzare un po’ l’effetto girly.

La rivincita dei pastelli: qualche idea di shopping

Un blazer è sempre una buona idea. Se poi ha un taglio classico, è ancora meglio. Potete renderlo più cool con un paio di jeans e una t-shirt bianca, oppure con un pantalone a sigaretta bianco e una blusa color rosa baby. Attenzione però a non eccedere con le sfumature, se volete evitare l’effetto macedonia.

La rivincita dei pastelli: in fantasia

Chi ha detto che dobbiamo portarli solo in tinta unita? Una bella blusa in fantasia sarà perfetta su un look monocromo che riprenda una delle sfumature del pattern. Nel caso di quella verde di Mila Schon qui sotto ad esempio, il bianco è il colore ideale da abbinare.

La rivincita dei pastelli: gli accessori

Una borsa, un sandalo, un paio di décolleté o di occhiali: basta poco per aggiungere un tocco pastello al nostro look senza esagerare, ma con classe, stile e fantasia!