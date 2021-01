editato in: da

Potevo farmi scappare qualche commento ai look di Phoebe Dynevor, alias Daphne Bridgerton, protagonista della serie TV “Bridgerton“ targata Netflix, la più vista delle ultime settimane? Giammai! Eccomi qui pronta a verificare insieme a voi se Phoebe è sempre in grado di mettersi in risalto… fuori dal set!

La pagella dei look di Phoebe Dynevor: abito nero e maniche XL a contrasto

Il mix colori funziona e l’abito nell’insieme è elegante. Manca però qualcosa che dia luce: una collana, una spilla, un dettaglio sull’acconciatura, una pochette brillante o metal avrebbero alleggerito l’insieme. Voto 8.

La pagella dei look di Phoebe Dynevor: con top pitonato e jeans sfrangiato

Dunque: il mix dei colori funziona, ma è l’insieme dei capi che avrebbe potuto essere costruito meglio. La lunghezza della giacca con il top lungo non è il massimo e le décolleté nude sotto il jeans sfrangiato per me sono un no. Sarebbero state molto meglio nere oppure, cambiando totalmente registro, sarebbe andato benissimo anche un anfibio o una scarpa più rock. L’ombretto aranciato poi non aiuta. Voto 7 (perché sono molto buona).

La pagella dei look di Phoebe Dynevor: con abito bicolore

Aiuto, non ci siamo. Le proporzioni dell’abito accorciano drasticamente il busto e il fiocco morbido anziché dare volume al décolleté, lo mortifica. La gonna in paillettes abbinata alla velata a pois per me è un altro no. Si poteva fare molto meglio, peccato! Voto 5.

La pagella dei look di Phoebe Dynevor: con l’abito gipsy

L’abito in sé è grazioso e le proporzioni vanno bene, mi piace molto anche la scollatura effetto vedo non vedo. Perfetta anche la borsa in cuoio a tracolla. Cosa non va? Le décolleté nude: se si vuole un look un po’ gipsy, meglio un sandalo in cuoio, anche alto e allacciato alla caviglia. Gli orecchini a cerchio mi piacciono, mentre mi piace meno l’hairstyle effetto bagnato. Una semplicissima piega morbida e messy sarebbe stata perfetta. Voto 7.