La giacca in jeans: il capo da avere per la mezza stagione

Angela, cosa consigli come capo spalla quando non fa ancora freddissimo?

La giacca in denim è uno dei miei passe partout preferiti. Pensate che ne ho conservata una di quando avevo dieci anni, che all’epoca andava portata oversize e adesso invece la indosso con la manica a tre quarti! E’ un capo facilissimo da abbinare e che, in stagioni come questa, in cui non fa troppo freddo, ma nemmeno troppo caldo, è ideale per completare un look in modo easy e senza strafare. Vediamo qualche idea di look per indossarla.

La giacca in jeans: con la camicia

Semplicissima, con il collo della camicia portato fuori da quello della giacca, sfianca o dal taglio dritto, lunga o corta a seconda della vostra fisionomia, questo è un modo molto semplice di indossarla, perfetto sia durante la settimana per un look easy, magari con una pencil skirt, che nel weekend in versione relax.

La giacca in jeans: con l’abitino nero versione sporty

Niente di più semplice: un abitino nero e un paio di sneakers vi sistemano tutto il guardaroba (date un’occhiata nel mio blog al post sulla capsule dei capi base!). La giacca in jeans completa il tutto, in caso la temperatura lo richieda. Se volete aggiungere una nota di colore, staccate con la borsa.

La giacca in jeans: con l’abitino nero versione chic

Stesso look di sopra, accessori diversi: vedete come cambia? Basta un paio di scarpe più eleganti e staccare con una borsa colorata e un po’ più elegante e l’effetto è completamente diverso, adatto anche ad un venerdì in ufficio.

La giacca in jeans: per le freddolose

Se siete delle inguaribili freddolose, allora è bene coprirsi. Potete adottare la giacca in denim sopra al vostro pull oversize preferito e completare il look con un jeans skinny in colore a contrasto e sneakers chiare, Se la giacca ha le maniche troppo strette, potete tagliarle all’altezza della spalla, soprattutto se è un modello oversize, come nella foto sotto.