La camicia in jeans: un must have per 4 stagioni

La camicia in jeans è davvero un classico. Per me, è addirittura uno dei capi che in assoluto non può mancare nel guardaroba: versatile e facilissima, è il complemento perfetto per un look estivo o invernale, mentre può addirittura fare da protagonista in un look da mezza stagione. Vediamo insieme qualche idea di look per abbinarla con stile!

La camicia in jeans, un classico per 4 stagioni: in inverno con i colori scuri

In inverno potete abbinare la vostra camicia in jeans ai colori più scuri dell’armadio: dal nero, al blu, al grigio. Non sottovalutate il binomio jeans e pelle: se sdrammatizzato in modo casual con accessori moderni e borsa a mano, viene scongiurato l’effetto cowgirl e sarete super fashion.

La camicia in jeans, un classico per 4 stagioni: in primavera con colori chiari

In primavera potete abbinare la vostra camicia in denim a colori più chiari come il beige, ma anche tutta la gamma dei pastello! Se temete l’effetto bambolina, basterà aggiungere qualche accessorio un po’ rock: occhiali oversize, sneakers, una tote bag.

La camicia in jeans, un classico per 4 stagioni: in autunno total look

Il total look in denim funziona, a patto di spezzarlo con accessori che non vi facciano correre il rischio effetto cowgirl, come dicevo prima. Optate per bijoux particolari, borse oversize, preferibilmente non in pelle e colorate, evitate stivaletti e texani. Piuttosto, se avete dubbi, optate per le sneakers: con il denim è sempre una scelta sicura!

La camicia in jeans, un classico per 4 stagioni: in estate sceglietelo chiaro

La camicia in denim d’estate è bella chiara, preferibilmente leggera, da portare anche aperta al posto di una giacca in jeans, o perfino in spiaggia, se è oversize, come copricostume. Indossatela con i toni chiari del bianco, o con quelli più luminosi delle tinte piene come rosso, giallo o bluette. Se optate per questo colori forti, vi raccomando di non esagerare con quelli degli accessori.