La borsa è la punta di diamante di un look azzeccato

I saldi sono arrivati! Quale momento migliore per regalarti, o farti regalare, un accessorio di tendenza, indispensabile alleato del look femminile? Sì, esatto, parliamo proprio di borse.

Si fa presto però a dire borse! Per evitare scivoloni fashion, diamo uno sguardo alle ultime tendenze “modaiole”.

Quali sono le bag del momento? Quali ispirazioni arrivano dalle it girl di tutto il mondo? Proviamo a fare chiarezza, segnalandovi le borse che non possono assolutamente mancare nella wish list da tenere sempre a portata di mano.

Comodità e praticità

La donna di oggi è multitasking e incastra alla perfezione vita da mamma, ufficio, e vita sociale. Il risultato? La necessità di portarsi dietro tutto il proprio mondo… senza sembrare fuori luogo.

Per fortuna la moda del momento ci viene incontro e punta tutto su accessori comodi e spaziosi, perfetti per ogni look.

In una parola: siano benedette le Midi super organizzate, che strizzano l’occhio ai modelli postino. Le borse che ci hanno fatto letteralmente perdere la testa negli anni ’90 sono tornate di moda, ma in versione moderna e rivisitata: semirigide in cuoio invecchiato o in pelle, sono un must have di stagione. Oltre ad essere perfette per il giorno, vanno bene anche per la sera, nelle versioni by night impreziosite da borchie e catene, pietre e Swarovski.

L’effetto matelassé

Quando fuori fa freddo, basta poco a scaldarci: l’effetto matelassé tanto amato sulle passerelle invernali, per esempio.

L’inequivocabile impunturato a rombi che crea quel bellissimo effetto trapuntato rende i capi unici e in perfetto stile invernale. In principio fu Coco Chanel a scoprirne il raffinato gusto modaiolo, tanto da volerlo sulla sua iconica bag che ha fatto la storia della moda accessori e che ancora oggi è uno dei pezzi cult del guardaroba femminile. Ma oggi lo stile “imbottito” la fa da padrona sulle borse di ogni griffe, da Bershka a Love Moschino passando per Pinko.

Questione di misure

Se stile e forma sono criteri indispensabili da valutare quando si sceglie una borsa, anche la dimensione è fondamentale.

Perché accanto alle borse più grandi, agli zaini tornati in auge e alle shopper da lavoro, ampie e pratiche, nel guardaroba di ogni donna non può certo mancare una borsa mini.

Come la Teen Classic, la nuova bag di Celine che si colloca tra le misure Small e Medium: insomma, la dimensione perfetta per portare con te il necessaire senza avere l’ingombro della borsa.

Sulla stessa scia si piazza anche la Guirlande de Cartier Nano Bag, una borsa abbastanza capiente per non dover scegliere di portare con te il portafogli o il telefonino, ma allo stesso tempo abbastanza piccola da non creare impiccio nelle tue pratiche quotidiane.

Tra le it bag più gettonate i daily look, infine, non può mancare la nuova Gucci 1955 Horsebit bag, che coniuga la praticità della dimensione midi, lo stile moderno e la morbidezza dei tessuti per un risultato davvero glamour.