Kylie Jenner, classe 1997, ha in mano un impero fondato sul make up ed è bravissima a valorizzare il suo viso utilizzando il trucco. Non è da tutti infatti potersi permettere una chioma white e portarla con disinvoltura! Quanto al suo fisico, ha una corporatura a clessidra, molto mediterranea, con punto vita stretto e seno e fianchi morbidi. Sarà sempre in grado di valorizzarsi al massimo? Vediamolo in questo post.

Kylie Jenner, ecco la pagella dei suoi look street style: con i pantaloni rossi

In un fisico come quella a clessidra, l’ideale è sempre sottolineare il punto vita: in questo caso però Kendall ha un po’ esagerato, fasciando troppo i fianchi. Il tessuto cangiante del pantalone non aiuta a minimizzarli, ma al contrario li rende otticamente ancora più morbidi. Voto 5.

Kylie Jenner, ecco la pagella dei suoi look street style: con il blazer dress

Il blazer dress è un capo particolare, ma Kendall lo porta con stile. Optando per una linea morbida, appena appoggiata sul punto vita e slanciandosi con le décolleté alte, ottiene l’effetto di allungare la figura e minimizzare seno e fianchi. La calza/pantalone in rete glitter è il tocco da star! Voto 9.

Kylie Jenner, ecco la pagella dei suoi look street style: con la jumpsuit

La jumpsuit non è un capo facilissimo, ma Kendall lo porta abbastanza bene, perchè ha scelto un modello con il punto vita segnato e alto, che contribuisce ad allungarle le gambe e la figura. Peccato solo per lo stivaletto: una décolleté che lasciasse libero il collo del piede sarebbe stata perfetta. Voto 7.

Kylie Jenner, ecco la pagella dei suoi look street style: con il minidress

Questo modello di minidress sta bene ad un fisico come quello di Kendall, nonostante la gonna cortissima. L’unica nota negativa è l’anfibio: le taglia la gamba e le accorcia la figura. Una scarpa bassa sarebbe stata perfetta. Voto 7.