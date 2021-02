editato in: da

Keira Knightley è una donna di grande stile, la cui classe è stata notata anche dalle maison di alta moda, come Chanel, che l’ha voluta come testimonial per la sua fragranza Coco Mademoiselle. Keira sui red carpet ha uno stile molto ricercato, ma sempre elegante e con coerenza tra abito e accessori. Vediamo insieme alcuni dei suoi look.

Keira Knightley, la pagella dei suoi look: in jeans e t-shirt

Keira ha baricentro basso, il che significa che non ha le gambe lunghe rispetto al busto. Come ovviare e allungarle con l’abbigliamento? Con capi a vita alta, che alzeranno il baricentro. Vedete l’applicazione pratica in questa foto: la t-shirt è stata messa dentro ai jeans, che sono appunto a vita alta. Hanno un taglio morbido e casual, quindi il look è molto easy. Sarebbe stata perfetta con una sneaker. Voto 7.

Keira Knightley, la pagella dei suoi look: alla première di “Il concorso”

In total look Chanel, Keira è stupenda. L’abito è molto ricco, ma lei lo porta con grazia e stile. L’unica cosa che non mi convince è il sandalo con il plateau. Per il resto è molto fine, trucco e parrucco incluso. Voto 8.

Keira Knightley, la pagella dei suoi look: animalier

In questo scatto Keira era incinta della sua seconda figlia, quindi ha scelto un abito dal taglio morbido, abbinato a cuissardes e chiodo in pelle. Ecco qui la prova vivente che, anche quando siamo in dolce attesa, possiamo vestirci con stile! Voto 8.

Keira Knightley, la pagella dei suoi look: in bianco

Qui Keira aveva da poco partorito la seconda figlia, quindi le forme sono ancora quelle morbide del post partum. Ciò nonostante, il look romantico le sta d’incanto: mi piace moltissimo a scelta di un un hairstyle naturale, abbinato all’abito in pizzo. Il sandalo colorato in velluto è il dettaglio grintoso che rende il look moderno. Perfetta. Voto 9.

Keira Knightley, la pagella dei suoi look: animalier 2

Anche qui Keira era incinta: se spesso il mix pizzo, animalier e trasparenze è eccessivo, nel suo caso il look mi convince. Qui la realtà delle cose è che lei è molto fine, quindi sa portare con eleganza anche questi capi, di per sé non facilissimi. Voto 8.