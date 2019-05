Katy Perry: la pagella dei suoi ultimi look

editato in: da

Katy Perry ha un look senza dubbio estroso e decisamente colorato e particolare. Ma la domanda qui è: sa davvero sempre valorizzarsi? Vediamo un un po’ come se la cava!

Katy Perry, pagella del look: con l’abito in lurex

In sè, l’abito non è malissimo, non la segna e i drappeggi cadono bene… peccato per quella scollatura asimmetrica: fa cadere il décolleté senza valorizzarlo. In più, semaforo rosso per il cinturino alla caviglia così alto. Katy non ha caviglie sottilissime, quindi sarebbe stato meglio un cinturino più basso sul collo del piede. Bellissimi invece gli orecchini XXL. Voto 7.

Katy Perry, pagella del look: cinquanta sfumature di viola

Il viola non è proprio un colore facilissimo, ma devo dire che lei lo porta bene. Il problema qui sta nella scelta dei vari capi. La gonna le tira sul punto vita e la maglia a righe con maniche oversize non aiuta a bilanciare la figura. Il cappotto con gli inserti in pelliccia è troppo corto, la gonna spunta fuori… e per finire, le mules ai piedi sono molto carine, ma c’entrano poco e niente nell’insieme. Sarebbe stata meglio una Mary Jane. Anche il trucco è un po’ too much. Voto 5.

Katy Perry, pagella del look: in bluette

Il total look in bluette è tutta un’altra musica, è il caso di dirlo! Il pantalone a vita alta la aiuta a slanciare la figura e la pelliccia corta lasciata aperta lascia in vista il punto vita. Anche le scarpe sono adatte alla caduta del pantalone. Insomma, è un look che promuovo! Voto 8.

Katy Perry, pagella del look: snake print all over

Non ho nulla contro la snake print, ma qui il problema sta nella tonalità, un tono freddo che “spegne” i colori di Katy. Inoltre cappotto lungo con pantalone palazzo lungo entrambi in un tessuto così rigido la rendono un po’ troppo infagottata. La scarpa a punta squadrata infine non aiuta! Voto 6.