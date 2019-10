Katie Holmes: ecco la pagella dei suoi ultimi look

editato in: da

La Joey Potter di Dawson’s Creek è decisamente cresciuta: archiviati anni incerti, Katie Holmes ora sembra aver ritrovato serenità… e si vede anche nella scelta sicura e decisa dei suoi look! Vediamo insieme alcuni dei suoi ultimi outfit.

Katie Holmes: in rosso e blu alla sfilata Fendi

In total look Fendi dalla testa ai piedi, occhiali compresi, Katie Holmes in rosso sta benissimo e i dettagli blu degli accessori sono perfetti. Questo mix di colori, per chi ha sottotono caldo è decisamente da tenere in considerazione, perchè scalda e ravviva i colori naturali. Anche le linee morbide le stanno benissimo. Peccato solo non aver sottolineato di più il punto vita, che è un suo punto di forza. Comunque ci siamo: voto 8 e mezzo.

Katie Holmes: in jeans e pull

Quando si dice: basta poco. La semplicità di un jeans e di una sneaker bianca riescono a sdrammatizzare e a rendere portabilissima anche una maglia “ricca” e lavorata come quella di Gucci che indossa Katie in questa foto. Maxi occhiale da diva, capelli raccolti in modo casual e borsa a spalla sono il tocco da copiare. Prendere nota! Voto 9.

Katie Holmes: a fiori lilla

Allora: qui quello che non funziona è la fantasia floreale dell’abito. Katie ha punto vita sottile e fianchi morbidi quindi una fantasia così, per quanto l’abito abbia il punto vita segnato, non rende giustizia alla sua fisionomia. La décolleté poi rende tutto il look un po’ âgée. Insomma, voto 6.

Katie Holmes: alla sfilata Ellie Tahari

Sbarazzina, semplicissima, super chic! La camicia in jeans con il cardigan tricot sono un match perfetto per il pantalone in pelle, che Katie completa con uno stivaletto nero. Sostituendo allo stivaletto un paio di anfibi o di sneakers il pelle chiara, possiamo tranquillamente portare questo look anche per un weekend casual. Voto 8!