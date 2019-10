Kasia Smutniak: ecco la pagella dei suoi look

editato in: da

Eh lo ammetto: qui potrei essere un pelino di parte! Kasia Smutniack, modella e attrice, fresca sposa di Domenico Procacci, mi è sempre piaciuta: trovo che abbia un’eleganza naturale, innata, una finezza nei modi non così comune, che traspare anche dal suo abbigliamento. Detto questo, se ci azzecca la maggior parte delle volte, può capitare che anche lei incorra in qualche scivolone. Cercando di essere il più oggettiva possibile, ecco la mia pagella dei suoi look.

Kasia Smutniak, pagella del look: in rosso

Posto che con il rosso mi piace, qui quello che non va sono le proporzioni: maniche troppo lunghe, orlo dei pantaloni che strascica. Sarebbe bastato regolare queste lunghezze e riscaldare un po’ il make up per ottenere un look perfetto. Peccato. Voto 6.

Kasia Smutniak, pagella del look: in giacca di pelle

Della serie: come mi vestirei se fossi fatta come lei! In questo look, Kasia riesce a ravvivare perfino un total black, mescolando i materiali ad arte: la giacca in pelle, la borsa a secchiello in raso, il mocassino lucido, la maglia traforata, il pantalone a vita alta super morbido con la cintura extra long. Per me? Perfetta. Voto 9 (perché io sono come le prof acide del liceo: il 10 non lo do a nessuno!).

Kasia Smutniak, pagella del look: in velluto

Come mi vestirei se fossi fatta come lei parte seconda. Il completo tuxedo in velluto con il pantalone morbido a vita alta con décolleté e top semplicissimo (tutto Armani) le stanno alla perfezione. La coiffure volutamente non perfetta e il make up naturale la rendono impeccabile. Voto 9 e mezzo.

Kasia Smutniak, pagella del look: versione green

Ai Green Carpet Fashion Award, i premi dedicati alle aziende che si sono distinte per il loro impegno verso la sostenibilità, Kasia si è presentata con un abito formato Tod’s, che però non rende giustizia al suo fisico asciutto. La lunghezza del vestito poi non è aiutata dal sandalo con il cinturino troppo alto alla caviglia. Voto 7.