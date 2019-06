Josephine Langford: ecco la pagella dei suoi look

editato in: da

Josephine Langford, diva di “After” e classe 1997, ha un fisico morbido, con punto vita segnato, per cui potremmo assimilarla ad una clessidra e ha un bel viso ovale dalla carnagione chiara e luminosa. Vediamo se nei suoi look sceglie abbinamenti che la aiutano a mettere in risalto la sua fisionomia e i suoi colori!

Josephine Langford, pagella del look: in rosso

Con questo smoking in paillettes rosse, la fisionomia di Josephine è ben valorizzata: il taglio sfiancato della giacca sottolinea il punto vita e i pantaloni flared bilanciano i fianchi. Anche la scollatura non è esagerata ed è ben portata. I capelli ad onde sono perfetti… unico neo: avrei osato con un rossetto più deciso. Voto 8.

Josephine Langford, pagella del look: in nero

Look che valorizza moltissimo Josephine: il top stretto in vita la mette bene in risalto e il pantalone palazzo indossato con i tacchi le allunga otticamente la figura, slanciandole le gambe. Il chiodo in pelle aggiunge un tocco grintoso in più. Look da tenere a mente come spunto utile da copiare! Voto 8 e mezzo.

Josephine Langford, pagella del look: a fiori

L’abito in sé è delizioso e ha il taglio perfetto per la fisionomia di Josephine, ma gli shorts sotto al velo di tulle non rendono giustizia alle gambe, slanciandole poco. I colori e la fantasia comunque sono azzeccati, così come make up e capelli lasciati morbidi e naturali. Voto 7.

Josephine Langford, pagella del look: in denim

Ahi ahi, qui c’è qualcosa che non va e salta subito all’occhio: dov’è finito il punto vita? Il jeans morbido sta benissimo, ma la giacca dal taglio dritto fa perdere femminilità alla fisionomia di Josephine. Sarebbe bastato tenere la giacca aperta sopra ad una t-shirt casual. Anche il make up la valorizza poco e non mette in risalto i suoi colori. Peccato. Voto 5.