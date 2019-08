Jessica Alba: la pagella dei suoi look da giorno

editato in: da

Jessica Alba è una donna bellissima, c’è poco da aggiungere! Diventata famosa con film come Sin City e Honey, è appena uscita nei cinema americani con Killers Anonymous, a fianco di Gary Oldman. Ha un fisico praticamente perfetto, e colori caldi e mediterranei: vediamo insieme se è sempre in grado di valorizzarsi al meglio.

Jessica Alba, la pagella dei suoi look: con il tailleur bianco

La scelta del tailleur bianco caldo è perfetta, perchè Jessica ha sottotono caldo, quindi questa tonalità le si addice. L’accostamento del top grigio e della borsa marrone non mi dispiacciono. Anche il taglio morbido del pantalone palazzo a vita alta con il blazer destrutturato sono azzeccati. Quello che qui non funziona è il make up: quel rosa freddo le spegne il viso e cozza con il colore caldo usato invece sulle palpebre. Voto 8 (le avrei dato 9 se non fosse stato per il trucco!).

Jessica Alba, la pagella dei suoi look: con l’abito a pois

La fantasia a pois può piacere o non piacere, quello che è certo però è che il taglio dell’abito in questa foto valorizza alla perfezione la figura di Jessica: sottolinea la vita sottile, mette in risalto il seno senza fasciarlo troppo e, dal momento che la gonna è a vita alta, le allunga le gambe. Gli accessori neri poi sono perfetti. Brava, voto 8!

Jessica Alba, la pagella dei suoi look: con l’abito in fantasia

Quando si dice una fantasia che non funziona: eccola qui. Le linee oblique sull’abito a chemisier fanno l’effetto di appiattire il décolleté e spiovere le spalle. Inoltre, le pumps bianche avrebbero potuto lasciare il posto ad un paio di sandali aperti e la borsa a mano ad una shopper da giorno. Voto 6… però il sorriso e il viso radioso sono da 10!

Jessica Alba, la pagella dei suoi look: in jeans e blazer

Ci siamo: ecco un look di quelli che mi piacciono! Jeans a vita alta strappato ma non troppo (lei è una classidra, quindi sono l’ideale sul suo fisico), blazer morbido oversize lasciato aperto e t-shirt infilata dentro, borsa da giorno a mano e décolleté. Easy e chic: perfetta! Voto 9.