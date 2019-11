editato in: da

Jennifer Lopez, fresca di uscita al cinema con il film “Le ragazze di Wall Street – Business Is Business” in cui interpreta una ex spogliarellista, ha senza dubbio una fisionomia super femminile e un gusto a dir poco spumeggiante. Vediamo insieme se è sempre in grado di valorizzarsi con stile.

Jennifer Lopez, la pagella dei suoi look: bon ton

Con la camicia bianca (per cui sapete che ho un debole) fermata in vita da una cintura a fiocco e uno strategico pantalone palazzo con scarpe alte, Jennifer allunga la figura mettendo in evidenza la vita, che è uno dei suoi punti di forza. Prendere nota e copiare passo per passo in caso abbiate una fisionomia a clessidra o a pera! Voto 8.

Jennifer Lopez, la pagella dei suoi look: denim

Quando si dice il troppo stroppia: ecco un caso pratico. Il total look denim risulta pesante per via dei troppi strati sovrapposti, di risvolti, cinghie e lacci sparsi. La décolleté trasparente per me poi si colloca all’estremo opposto della camicia bianca di cui sopra. Ahi ahi. Voto 5.

Jennifer Lopez, la pagella dei suoi look: total white

Promossa! Senza la lode, ma la promuovo: anche qui, Jennifer ha strategicamente segnato il punto vita e allargato le spalle con le spalline della giacca. La baschina sui fianchi li minimizza e si appoggia sulla gonna senza segnarla. Direi molto bene! Voto 8.

Jennifer Lopez, la pagella dei suoi look: in verde ottanio

Ecco un colore che le dona particolarmente. I toni di Jennifer, che qui è in compagnia di una delle sue inseparabili paia di occhiali (questa mascherina è di Givenchy), sono esaltati da questo punto di verde che fa risaltare la sua carnagione. Notate come anche qui segni il punto vita con la cinturina sottile. Peccato solo per l’inserto in pelo al gomito. Sul polso l’avrei capito di più (ma io non sono JLo!): voto 7 e mezzo.