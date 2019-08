Jennifer Aniston: ecco la pagella dei suoi look

editato in: da

Jennifer Aniston è una di quelle donne che sono una sicurezza, per noi comuni mortali. Di una bellezza imperfetta, e di una simpatia travolgente, fresca del successo su Netflix della serie in cui è protagonista con Adam Sandler, Murder Mistery, Jennifer mi ha conquistato ai tempi di Friends e ho sempre ammirato il suo stile. C’e da dire però che gli anni passano e a volte anche le dive possono fare qualche scivolone. Vediamo come se la cava la mitica Jen!

Jennifer Aniston, la pagella del look: in rosso e nero

La fantasia dell’abito in sè non è male, ma la scollatura non valorizza il décolleté di Jennifer, che sarebbe stato meglio se avesse avuto un minimo di aria in più. Anche le scarpe c’entrano poco con l’insieme: un sandalo nero o rosso sarebbe stato perfetto. Insomma, poteva fare meglio, voto 7.

Jennifer Aniston, la pagella del look: con il cappotto lungo

Jennifer qui sta girando “The Morning Show” e la costumista ha azzeccato i costumi di scena: il cappotto lungo unito alle scarpe alte e alla scelta del total black slancia la figura di Jennifer. Una nota di colore però sarebbe stata bene. Voto 8.

Jennifer Aniston, la pagella del look: in nero e bianco

Questo look mi piace, peccato solo per la scelta dello stivaletto, che tronca drasticamente la figura. Una scarpa bassa o comunque una calzatura aperta sul collo del piede sarebbe stata ideale. Il blazer con le maniche arrotolate è il tocco in più. Voto 7.

Jennifer Aniston, la pagella del look: in blazer

Look perfetto per Jennifer, impeccabile! Unico neo: l’orlo troppo lungo dei pantaloni, ma per il resto è perfetta. Azzeccata anche la scelta di un blazer sui toni del verde abbinato al nero e di dettagli in oro giallo. Voto 8 e mezzo.

Jennifer Aniston, la pagella del look: con la maglia a righe

Il pantalone a sigaretta va bene, ma la maglia a righe è troppo morbida e fa l’effetto di allargare Jennifer invece di slanciarla. Non bastano i tacchi per allungare la figura. In più, manca un po’ di colore. Voto 6.