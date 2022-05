Denim sostenibile: ecco 5 brand da conoscere

Il denim è una fibra che tutti, in una veste o in un’altra, abbiamo nell’armadio. Chi sotto forma degli intramontabili jeans, declinabili in tutte le fogge, chi ha il giubbino in denim, chi la camicia. Quello che in pochi sanno è che questo tessuto è uno dei più inquinanti: ecco perché è utile sapere a quali brand fare riferimento quando vogliamo acquistare un paio di jeans etici e sostenibili!

Perché il denim è un tessuto inquinante

Per fabbricare il denim ci vuole il cotone, la cui coltura è a forte impatto ambientale, dal momento che richiede pesticidi e soprattutto una grande quantità d’acqua per crescere. Per un filato responsabile serviranno quindi delle certificazioni, come le GOTS o la OEKO-Tex, che a volte non sono nemmeno una garanzia, purtroppo.

Oltre a questo, anche le tinture possono essere ad alto impatto, ma non solo: le stesse lavorazioni a cui i capi vengono sottoposti i capi per far loro ottenere quell’effetto screpolato e vissuto, come la sabbiatura, sono altamente tossiche per gli addetti ai lavori. Se questo non bastasse, aggiungete le condizioni di lavoro di chi realizza fisicamente i capi, cucendoli e rifinendoli. Non sempre queste persone sono retribuite in modo equo e lavorano in condizioni dignitose: ecco perché vale la pena conoscere qualche alternativa etica e sostenibile agli acquisti mainstream.

Par.Co Denim

Brand italiano che realizza i suoi capi con fibre da tessuti certificati o addirittura da fibre riciclate.

EcoGeco

Brand made in Italy che realizza il suo denim utilizzando solo tinture derivate da indaco vegetale

Re/Done

Brand americano, di Los Angeles, che realizza i suoi capi recuperando vecchi modelli di jeans e facendo in sostanza un super lavoro di upcycling, affiancato ad una produzione in cotone biologico.

Arme d’angels

Brand che produce denim a basso impatto ambientale, rigenerando le fibre e retribuendo in modo onesto i propri lavoratori. I processi di produzione sono trasparenti e tutti verificabili sul loro sito.

Nudie Jeans

Brand che produce in modo responsabile con cotone biologico e che offre un servizio di riparazione gratuita per sempre, per ogni capo acquistato.