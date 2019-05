Jeans? Sì grazie: ecco i modelli da conoscere

editato in: da

I jeans sono uno dei capi di abbigliamento must have per eccellenza. Ne esistono tantissimi modelli, adatti ad ogni forma di fisico. Sbagliare taglio può compromettere la riuscita di un outfit, per questo è importante sceglierlo bene. Vediamo insieme i modelli più diffusi in modo da orientarci anche per eventuali acquisti.

Jeans, ecco i modelli da conoscere: bootcut

Il modello bootcut è quello un po’ svasato sul fondo (non a campana o a zampa, quelli sono i flared, che sono più ampi, un po’ stile anni Settanta, per intendersi). Questo modello è l’ideale per chi ha fianchi morbidi, perchè aiuta a bilanciare la silhouette. Anche chi ha caviglie e polpacci importanti può optare per questo modello. Se si vuole allungare la gamba, basterà indossare un paio di scarpe con il tacco, e la figura risulterà immediatamente slanciata.

Jeans, ecco i modelli da conoscere: skinny

Gli skinny sono il modello ideale per chi ha nelle gambe il proprio punto di forza, perchè è un modlelo estremamente aderente. Sono perfetti portati con un pull morbido o una camicia oversize, magari rimborsata o infilata dentro nella parte anteriore, in modo da equilibrare le proporzioni.

Jeans, ecco i modelli da conoscere: slim

Il taglio slim, a differenza dello skinny, è un po’ più morbido sul fondo e avvolge meno caviglie e polpacci. Va bene per chi ha gambe toniche, ma preferisce non fasciarle troppo dal ginocchio in giù. Il mio consiglio è quello di indossarli sempre con scarpe basse sul collo del piede.

Jeans, ecco i modelli da conoscere: regular

I regular sono i jeans dal taglio dritto, un po’ a rettangolo, che non fasciano e risultano estremamente comodi. Attenzione perchè il rischio è che infagottino un po’. Dal momento che sono morbidi, il mio consiglio è quello di di indossarli con un top in figura, quindi più aderente, oppure corto in vita.

Jeans, ecco i modelli da conoscere: mom jeans

I mom jeans hanno spopolato negli ultimi anni, ma, devo essere sincera, non sono la mia passione. Sono morbidi e un po’ senza forma. Ok che a noi mamme piacere essere comode, ma la femminilità è importante! Se volete rendere più femminile questo genere di jeans, l’unica soluzione è quella di indossarli con tacchi a stiletto, ma attenzione: contrariamente a quello che si può pensare, servono gambe lunghe e magre per ottenere un effetto in stile “Pinterest”, altrimenti infagottano!