Jeans in città: come indossarlo in versione total look

editato in: da

Mi piace tanto il total look in jeans, ma ho paura di sembrare uscita da un ranch: cosa consigli?

Sta per arrivare la primavera e quale tessuto è meglio del denim per traghettarci dal rigore dell’inverno alle tiepide giornate di marzo e aprile? Un total look in jeans va benissimo per sentirci casual, ma non toppo e vestirci con stile anche con le temperature di mezza stagione in cui non si sa mai cosa mettere. Ecco qualche idea per voi.

Jeans in città: in versione glitter

Per rendere il denim meno country, non c’è niente di meglio di un po’ di glitter. Potrebbero essere delle applicazioni su giacca o jeans, oppure semplicemente un dettaglio, come una spilla o un cerchietto. Un’altra alternativa potrebbe essere un accessorio, come ad esempio la borsa o un paio di ballerine glitter.

Jeans in città: in versione elegante

Chi ha detto che il denim non può essere indossato in modo elegante? Bastano i capi giusti per renderlo meno sportivo. Ad esempio, aggiungere un cappotto può essere un’ottima idea, insieme ad una borsa ladylike, da portare a tracolla o ancora meglio al gomito. Per quanto riguarda le calzature, con un ankle boot non sbagliate mai, ma, se siete particolarmente affezionate ad un look bon ton, potete optare anche per una slingback.

Jeans in città: in versione sporty chic

In versione sportiva il jeans dà il meglio di sé! Mettete la classica camicia in denim sopra ad una t-shirt stampata, e, come calzature, scegliete un paio di sneakers bianche, anche chunky se vi piace l’idea. Quanto agli accessori, valutate una collana a catena dorata per un look dal gusto street style.

Jeans in città: non solo camicia e pantaloni

Non esistono solo camicia e pantaloni in denim! Se volete un total look in jeans, valutate anche l’ipotesi di un vestito. Il taglio dipende da voi: potete optare per un abito dal taglio classico, ma il mio suggerimento spassionato è quello di decontestualizzare e sdrammatizzare (come sempre). Cimentatevi anche in un taglio insolito: non passerete inosservate!