I jeans flared sono un capo molto versatile che, per un certo tipo di fisionomia, sono una vera e propria mano santa. Come fare per scegliere quelli giusti e come indossarli con stile? Ecco qui qualche consiglio di stile per voi!

Il taglio dei jeans flared è l’ideale per chi ha i fianchi morbidi o comunque vuole bilanciare questo elemento della propria fisionomia. Personalmente li uso volentieri e li abbino in versione sia da giorno, con una camicia morbida e sneakers, sia da sera, con slingback e un top più elegante. Per darvi un’idea di look, ci ho messo la faccia, per una volta! Quella che vedete nella foto sotto sono io (abbiate pietà, quando distribuivano la fotogenia, io ero in fila per la simpatia!). Un piccolo consiglio per portarli più spesso: accorciate l’orlo in base alle scarpe con cui prevedete di portarli più di frequente. Io ad esempio ho preso le misure con le sneakers, così so che non strascicano e che posso metterli quando voglio!

Jeans flared, ecco qualche idea per indossarli con stile: il volume

Quanto ampia deve essere la scampanatura? Diciamo che deve bilanciarsi con i vostri fianchi, quindi più sono sottili e meno è necessario “scampanare”. Ovviamente questo non significa che se vi piacciono i look anni ’70, questo assunto non vale per nulla! Con cosa metterli? Per sdrammatizzare una scampanatura larga, provare anche con uno stile British a base di camicie e blazer e ai piedi un paio di stringate. Se invece amate lo stile boho, allora via libera a camicie in fantasie e ankle boots.

Jeans flared, ecco qualche idea per indossarli con stile: diversi dal solito

Provate colori diversi dal solito blue denim, come ad esempio il nero, il bianco o anche semplicemente delle lavorazioni particolari del jeans, come le frange.