Intero o bikini: quale scegliere?

La questione della scelta tra costume intero e bikini ci affligge ogni anno… come fare per trovare una soluzione? Con questo post vediamo se riesco ad aiutarvi a fare pace con questo dilemma esistenziale!

Intero o bikini: perchè scegliere?

Vi faccio una semplice domanda: perchè dovete necessariamente scegliere tra uno o l’altro? Non è detto che il vostro fisico debba per forza essere valorizzato maggiormente da un modello in particolare, potrebbero starvi bene entrambi. Al posto di fissarsi solamente su cosa ci sta meglio, si possono valutare anche altre caratteristiche, come ad esempio la praticità o la velocità ad asciugare.

Intero o bikini: comodità e praticità

Entrambi i modelli hanno i loro pregi e i loro difetti e, al di là della body shape, possono adattarsi alle esigenze di donne diverse. Il costume intero, ad esempio, se si bagna, a meno che non sia in un materiale molto sottile, ci impiegherà di più ad asciugare rispetto al due pezzi e questo potrebbe essere poco gradevole. Al contrario, alcuni modelli di bikini contengono meno rispetto agli interi. Quindi, soprattutto per le mamme, magari alle prese con bambini piccoli o in fase di allattamento, un intero potrebbe farle sentire più a loro agio.

Intero o bikini: che tipo di vacanziere siete?

Se siete il tipo di donna che ama stare al mare per prendere il sole sul lettino, allora il due pezzi è decisamente quello che fa al caso vostro: meno segni, pancia abbronzata e nessuna spallina da spostare o sistemare (nel caso dei reggiseni a fascia). Se invece siete super attive e amate tuffarvi, correre e passeggiare o giocare a racchettoni, forse un triangolino che contiene poco non è l’ideale, ed è meglio optare per un intero o, eventualmente, per un due pezzi più strutturato che vi permetta di muovervi senza lasciar scappare nulla.