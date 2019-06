Impariamo a vestirci: da dove cominciare?

editato in: da

Oggi rispondo a Maria Rosaria che mi scrive:

Mi piacerebbe sapermi vestire e abbinare bene i colori.

Vediamo se riesco a darle qualche consiglio pratico con questo post.

Impariamo a vestirci: premessa

Avere gusto nel vestire è una cosa che si può anche imparare, se ci viene insegnata nel modo giusto. Al giorno d’oggi, i modelli, le idee, le ispirazioni sono ovunque, basta avere a portata di mano un telefono o un computer. Pinterest, Instagram, Facebook, ci propongono continuamente nuovi spunti. Qual è il problema? Che non sempre siamo in grado di adattarli al nostro corpo. Ci piacciono sugli altri, ma su di noi non li vedremmo mai. Come fare?

Impariamo a vestirci: osservatevi

Esatto: osservatevi. Cercate di capire com’è fatto il vostro corpo, qual è la vostra forma fisica (siete a pera? A clessidra? A rettangolo? Avete il busto lungo? Avete molto seno?) e di conseguenza quali sono i vostri punti di forza e di debolezza. Guardate anche i vostri colori: capelli, occhi, carnagione, sottotono. Che sfumature li fanno risaltare? Quali invece le spengono?

Impariamo a vestirci: provate

Una volta capiti i punti di forza e di debolezza della vostra fisionomia, dovrete vestirvi in modo tale da enfatizzare i primi e minimizzare i secondi, consultando anche Internet se necessario. A meno che non abbiate con voi uno stylist o una consulente, dovete provare di persona. Per aiutarvi, potete cercare una celebrity con un fisico e colori analoghi ai vostri, di cui apprezzate lo stile, e provare a prendere spunto dal suo abbigliamento. Cercate di sfoltire il vostro armadio lasciando solo i capi che veramente vi valorizzano e mescolateli tra loro, anche accostando elementi diversi. Provate e riprovate finchè non sarete soddisfatte.

Impariamo a vestirci: affidatevi ad un esperto

Come avete visto, è un procedimento che può essere divertente, se lo prendete con spirito di scoperta e ironica autocritica, ma che per molti può risultare stressante o fonte di ansia. Per questo esistono le figure dei consulenti di stile o di immagine, che, dopo aver attentamente analizzato e valutato il vostro fisico, vi insegnano a vestirvi per valorizzarvi nel modo giusto. Per inciso, è un servizio che fornisco anch’io: se volete saperne di più, trovate più informazioni sul mio blog.