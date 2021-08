Il verde è il colore dell’equilibrio, come indossarlo in autunno?

editato in: da

É il colore dell’equilibrio e dell’armonia, il più centrale dello spettro. Stilisti ed influencer ne hanno fatto il colore-simbolo del 2021. Stiamo parlando del verde.

Dopo mesi di colori neutri, per la prossima stagione il mondo fashion vira deciso verso un colore profondo e luminoso come il verde.

Piano piano la nostra vita torna alla normalità e il verde sembra essere un segnale di rinascita, proprio come i fili d’erba che spuntano tra la neve disciolta.

Lo abbiamo visto in passerella con il blazer verde neon di Salvatore Ferragamo per l’autunno 2021, oppure con la maglieria artistica di Marni e i vivaci passamontagna verdi e collant a maglia di Miu Miu.

É un colore che attira immediatamente l’attenzione, il mondo occidentale lo associa al rinnovamento e alla fertilità.

Sarà per la svolta green in atto in ogni Maison o per il fatto di essere un colore confortante, perché legato al cibo e all’acqua, il verde è il colore dell’anno e diventerà il protagonista del nostro guardaroba autunno-inverno 2021/22.

Sarà un verde brillante quello della prossima stagione. Un verde dalle mille sfumature e audace, tanto da far risaltare ogni outfit.

Qualche abbinamento? Pescate dal vostro guardaroba qualcosa di rosa o di blu e abbinate un nuovo capo autunnale. Il verde funziona benissimo con questi due colori.

Se volete osare, abbinatelo al rosso, oppure divertitevi a combinare due sfumature di verde. Per un abbinamento chic, ispiratevi alla collezione Gucci: pantaloni verdi, top nero e una borsa rosa pastello.

Il colore dello smeraldo anche per occhiali, scarpe e borse. Bottega Veneta con i suoi verdi accessi o Prada con il suo color pavone, vi ispireranno per l’outfit della prossima stagione.

Si chiamano Manhattan Soho Special TR gli stiletti di Luciano Padovan. Tacco scultura alto 9 cm e camoscio verde petrolio. Sono super trendy da indossare dal mattino alla sera con abiti lunghi o corti.

Note smeraldo per la montatura glam dell’occhiale firmato Romeo Gigli.

Lenti sfumate per proteggere dalla luce e anche dal sonno delle lunghe giornate di lavoro. Un must have che darà al vostro look un tocco di originalità.

Dal tartan alla micro o macro fantasia, Just Mine ha creato una linea che ha per protagonista il verde. Tailleur fantasia per le più pop, abiti chemisier da abbinare a stivali o stiletti, gonne tartan da indossare con mocassini e calzini.

Sophia Nubes, giovane brand svizzero, ha disegnato un tailleur che ha abbinato ad un luminosissimo top in paillettes che spunta dalla giacca. Il tocco in più? Caldi guanti a proteggere le mani.

Vanessa Saroni ha creato una linea di borse fatte a mano nei colori del verde. I tessuti sono disegnati da lei e realizzati in Brasile da sole donne, mentre la pelletteria è italiana. Linda è il delizioso secchiello da abbinare a look sportivo o classico. Il tartan verde delle borse Saroni starà benissimo sia con un look tinta unita che fantasia.