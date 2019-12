Il Natale scintillante di Pandora

editato in: da

Il Natale Pandora è su misura per tutte. Il brand, molto amato dal popolo femminile, riesce infatti a essere apprezzato in linea trasversale dalle donne di ogni età per la grande varietà di charms che sa deliziare i gusti delle più giovanissime, ma anche di donne e mamme. Lo stile dei gioielli Pandora, inoltre, si adatta perfettamente alle personalità più sbarazzine, ma anche a quelle più chic e raffinate.

Basti pensare all’ultima collezione ispirata al colore Pantone del 2020, il Classic Blue, un blu senza tempo, elegante nella sua semplicità, proprio come lo sono gli accessori Pandora e Pandora Me.

E’ per questo che charm, braccali e orecchini diventano idee regalo perfette da donare alle amiche e, perché no, anche a se stesse, per valorizzare ogni giorno il proprio look con quel tocco in più che ci fa sentire sempre al passo coi tempi. A caratterizzare la proposta natalizia del brand, una collezione dedicata che pullula di cuori, ali d’angelo e pietre blu, ma anche decorazioni di stelle e i grandi classici tra i simboli natalizi, da Babbo Natale, alla slitta fino ai pupazzi di neve, rivisitati con dettagli raffinati.

Impossibile, poi, non lasciarsi tentare dai nuovi charms natalizi Pandora realizzati con vivaci decorazioni in smalto rosso, bianco e verde agrifoglio applicate a mano. E che dire delle novità della linea Disney? Ancora una volta Pandora pensa proprio a tutte: dal charme a forma di slitta con Mickey Mouse e Minnie, ai modelli ispirati a Winnie The Pooh e Stitch.

Ma non poteva certo mancare l’ispirazione più glamour del momento: quella di Frozen, con il mitico cavallo acquatico Nokk realizzato con cristalli blu, il simpatico pupazzo di neve Olaf, fino ai charms pendenti con Anna e l’incisione “Fearless by nature” (Impavida di natura), oppure con Elsa e Nokk.