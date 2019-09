Il marsupio andrà anche quest’inverno: eccolo in passerella

editato in: da

Diciamocelo: se siamo fashion victim (per info, non mi annovero nel numero) il marsupio è bene che cominciamo a farcelo piacere, perchè sembra davvero non avere nessuna intenzione di mollare la presa. Sulle passerelle della Fall Winter 2019/2020 l’ abbiamo visto interpretato da diversi stilisti. Ecco qui qualche scatto con i look della prossima stagione.

Trend marsupio: secondo Chanel

Chanel è sempre Chanel… e la chicca del marsupio abbinato agli stivali da neve non passa certo inosservata, in particolare se stacca completamente dal blu del completo pieds de poule. Se volete provare l’ebbrezza, fatelo, ma sconsiglio il pendant, anche sulla neve: fa un po’ agée.

Trend marsupio: secondo Givenchy

Il marsupio nel look di Givenchy ha il compito di rendere più “casual” un outfit che, scarpe a parte, sarebbe perfetto per una cerimonia. Il binomio blu e nero non mi fa affatto gridare allo scandalo, anzi: il blu abbinato al nero, proposto per la prima volta da Yves Saint Laurent, per me è uno di quei tabù della moda da sdoganare completamente (ci ho anche scritto un articolo sul mio blog).

Trend marsupio: secondo Hermès

Se invece siete in cerca di un look bon ton chic, allora l’outfit proposto da Hermès è quello che fa per voi. Il marsupio in pelle nera con chiusura con l’iconica H in metallo argentato starebbe benissimo anche su un look super casual a base di jeans e camicia, ma c’è da dire che con gli shorts in pelle e la camicia color burro con dettagli neri è davvero très chic. In un look così, se le gambe sono il vostro punto di forza, potete completare il tutto con cuissardes neri, anche tenendo le calze velate.