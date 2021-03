Il look sporty-chic di Cannella per l’estate 2021

editato in: da

Cannella dà il benvenuto all’estate con una proposta sporty-glam che non rinuncia a dettagli di tendenza.

Semplicità, leggerezza ed essenzialità sono le parole chiave di capi morbidi, pensati per vestire una nuova femminilità, pratica e vibrante, “easy+chic”.

Ecco allora il binomio felpa+pantalone dare vita ad un mood fresco e pieno di garbo, con accenti inaspettati, per una donna dinamica e al passo con i tempi che si destreggia tra gli impegni di lavoro e vita personale senza rinunciare a qualche vezzo, anche nei momenti di relax.

Addio a capi strutturati e dall’aderenza poco confortevole. Cannella scommette su un look pratico e rilassato, perfetto dal mattino alla sera, ma soprattutto versatile.

Estetica minimale, una femminilità sussurrata, nella proposta felpa+pantalone dall’allure fresco.

Il segreto è nelle forme scivolate e nei dettagli strategici.

La felpa leggermente over e dalle spalle scese con maniche ampie e arricciate non rinuncia agli inserti con frange metalliche.

Il pantalone in cotone felpato, comodo e morbido, ha le tasche sul fianco e l’elastico in vita, per una vestibilità comoda e pratica.

Bianco, rosa e colori neutri per questo abbinamento che si traduce in sofisticata semplicità, sporty chic.