Il look per Natale? Quest’anno è gold

L’oro, l’avrete capito, mi piace molto, soprattutto sotto le feste. Il trucco ovviamente è quello di non strafare, ma di indossare un dettaglio, e di contestualizzarlo in modo da “spegnerlo” un pochino, per ottenere un look da festa, ma senza esagerare. Ecco qui i miei consigli per voi.

Natale gold: gli accessori

Gli accessori dorati sono un ottimo metodo per cominciare ad aggiungere luce al look: che siano bijou (come quelli di Zuiki in metallo lucido) oppure scarpe o pochette (come quelle di Anniel in glitter e paillettes), il concetto è: un pezzo luminoso non guasta mai! Da abbinare sempre con nero o bianco per non sbagliare.

Natale gold: la gonna plissé

La gonna plissé in versione metal ormai sembra essere diventata un classico (è stato uno dei primi articoli del mio blog!). A Natale perchè non provarla dorata? Ammorbiditela con il nero, magari una giacca in velluto, e il bianco, magari una camicia con le rouches. Accessori? Mini in black and gold.

Natale gold: la jumpsuit

Look che in realtà potete giocarvi anche per capodanno. La jumpsuit è un capo più versatile di quello che si crede e adatto a moltissime occasioni, sia formali che non. Una jumpsuit in paillettes, sdrammatizzata ad esempio con una giacca nera, è perfetta per il contesto natalizio. Mettetela, se ne avete la possibilità, anche con un sandalo nero che lasci scoperti i piedi. Imperativa ovviamente una pedicure perfetta anche se siamo in inverno.

Natale gold: la giacca in paillettes

Bellissima! Anche indossata come fa Jacqueline Mikuta nella foto qui sotto, con i jeans ripped. Se volete darle un tocco più elegante, il mio consiglio è quello di abbinare un pantalone nero a sigaretta il più semplice possibile e magari un paio di décolleté nere in vernice. Come top, una blusa bianca o avorio sarà perfetta.