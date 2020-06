Il fascino del lino: il tessuto perfetto per l’estate

editato in: da

Il lino è un tessuto naturale, leggero e davvero perfetto per l’estate. Vediamo qualche idea per inserirlo con stile nel nostro guardaroba.

Il fascino del lino: il tocco casual

Se amate lo stile easy chic, il lino è il vostro tessuto. Da declinare in tutte le tonalità naturali, ma non solo, è bello anche se colorato o perfino coloratissimo. L’unico suggerimento che vi do è di evitare di mescolare troppo i materiali tra loro: con il lino sta bene il lino, o il cotone (denim incluso). Per quanto riguarda gli accessori, anche qui più sono naturali e meglio è: sandali di cuoio e borsa di paglia ad esempio sono un connubio perfetto, ma anche espadrillas o zeppe platform in rafia e borse in tela. Per quanto riguarda i gioielli, XXL e colorati vanno benissimo.

Il fascino del lino: cura e attenzione

Il lino è un tessuto fresco, davvero perfetto per l’estate. È resistente, ma meno strapazzabile del cotone. Il mio suggerimento è quello di lavarlo sì in lavatrice, ma di evitare l’asciugatrice e di asciugarlo all’aria, in modo che si formino meno pieghe possibile e che la stiratura risulti più agevole.

Il fascino del lino: bello perché stropicciato

Attenzione, un’ultima postilla: il lino è bello proprio perché è “stropicciabile”. Immacolato e perfetto è meraviglioso, certo, ma il fatto di stropicciarsi non è, per questo tessuto, un qualcosa che lo rende sciatto o meno elegante, anzi, è proprio una sua caratteristica, che gli conferisce unicità. Va da sé che non è indicato per situazioni e contesti in cui è necessario un abbigliamento impeccabile e a prova di piega, ma per tutte le altre situazioni di natura più casual, il lino, con le sue pieghe sempre diverse, aggiunge un tocco di naturalezza al look.