Il costume da bagno dell’estate 2019? E’ pop

E’ arrivato il momento di sfoggiare finalmente il nostro costume preferito! Dopo un inverno che sembrava non voler finire mai, ecco il sole… e con lui il momento di scegliere il costume giusto. Quale preferire? Ecco una piccola guida insieme ai trend della prossima stagione.

Il costume da bagno dell’estate 2019: l’intero

L’intero è sulla cresta dell’onda: è un super trend, della serie: “bikini ci vediamo l’anno prossimo!”. Come orientarsi per scegliere quello giusto? Se volete allungare otticamente le gambe, sgambatelo. Se invece avete poco seno, potete optare anche per un taglio scollato a V. Il mio consiglio è quello di evitare lacci e laccetti, in modo da scongiurare segni di abbronzatura decisamente poco carini.

Il costume da bagno dell’estate 2019: in pizzo

Sangallo e pizzo fanno per voi se avete un animo romantico: se volete renderli più trendy, spezzate con un paio di shorts in jeans. Come regolarsi per scegliere il reggiseno del bikini? La cosa più importante è la coppa: indipendentemente dal fatto che sia una coppa costruita o a triangolo, deve contenere bene il seno.

Il costume da bagno dell’estate 2019: bohémien

Continuando il discorso di prima, ad esempio, un triangolo valorizza un seno piccolo o molto tonico. Se il seno è abbondante, meglio preferire una coppa costruita o un ferretto. Se siete tipi boho chic, allora nappine e colori tye and dye fanno al caso vostro. Per quanto riguarda il copri costume, un pareo può andare benissimo, ma non sottovalutate anche shorts e minidress: comodi, freschi e chic!

Il costume da bagno dell’estate 2019: fluo

Laccetti sì o laccetti no? I laccetti aiutano a regolare sia lo slip che il reggiseno. Soprattutto se avete fianchi morbidi, preferite uno slip regolabile, così potrete allargare i laccetti in modo che non vi segnino. Per quanto riguarda il reggiseno, potete allacciarli dietro al collo oppure al giro torace, facendoli diventare due spalline.