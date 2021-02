Idee floreali: come prepararsi alla primavera

editato in: da

Le prime giornate di sole mettono subito una gran voglia di primavera! C’è poco da fare: non ne possiamo più di maglioni pensati, plaid e copertine! C’è voglia di rinascita, di uscire e di vedere alberi che germogliano e prati fioriti. E se intanto, finché aspettiamo, non cominciamo mettendocela addosso, un po’ di primavera?

Idee floreali: il vestito a fiori con le chunky sneakers

Non passa mai di moda, un po’ come il tubino nero o il trench: ogni anno cambia a seconda degli accessori fashion del momento, rinnovandosi e rimanendo sulla cresta dell’onda. Se siete delle fashion addicted, potete provare ad abbinarlo con delle sneakers chunky, magari in colori pastello, se volete mantenere un look girly e poco impegnato.

Idee floreali: il vestito a fiori con i Kombat boots

Mettere un abito lungo a fiori con i Kombat boots è il modo migliore di sdrammatizzarlo, senza contare che è un sistema furbo per mettere i collant e non patire il freddo se ancora non ve la sentite di tenere le gambe nude. I Kombat boots hanno la capacità di rendere un look super grintoso, anche se avete addosso un abitino vintage che starebbe benissimo in una foto scattata in Provenza negli anni Cinquanta.

Idee floreali: la camicia a fiori e i jeans

I jeans sono i migliori amici che potete avere nel vostro guardaroba: cercate finché non lo trovate il vostro modello del cuore e non abbandonatelo più, perché vi salva qualunque look. Con i jeans giusti potete mettervi anche la camicetta bon ton anni Settanta e non sfigurerete affatto. In caso di freddo, via libera ad un bel cappotto, anche coloratissimo.

Idee floreali: per le anta girls

Sapete che voglio un gran bene alle “anta girls”, come le ho affettuosamente ribattezzate nel mio blog. I fiori vanno benissimo anche per loro, a patto però di abbinarli ad accessori grintosi e fuori dal comune: sandali matelassé ad esempio, oppure una minibag.