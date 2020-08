Idee di look in bianco e nero: come creare un outfit glamour

editato in: da

Chissà perché, si tende sempre a pensare che bianco e nero siano colori tristarelli, diciamocelo, quei coloretti che metti solo se non hai alternative. E invece, secondo me, è vero proprio il contrario! Il bianco e il nero sono colori che possono avere un enorme femminilità, classe ed eleganza propri solo a loro. Il trucco è abbinarli nel modo giusto! Vediamo qualche esempio.

Idee di look in bianco e nero: à la garçonne

Il look à la garçonne, cioè alla maschietta, androgino, è uno di quelli in bianco e nero che mi piacciono di più. Non servono necessariamente la cravatta e la giacca: a volte basta anche un pantalone nero dal taglio a sigaretta, asciutto, da abbinare ad una camicia bianca con il collo a uomo per ottenere un look con il giusto grado di femminilità! Se volete renderlo speciale, aggiungete un tocco di colore: un accessorio o anche semplicemente il rossetto rosso.

Idee di look in bianco e nero: super femminile

C’è poco da fare: ci sono alcuni capi che sono femminili per antonomasia. Pensate al tubino nero, il little black dress o petite robe noire, oppure una gonna a pieghe o a ruota, o anche semplicemente una borsa matelassé. Secondo me, se a capi del genere si abbina qualcosa di bianco, l’effetto è molto gradevole e ancora più femminile. Anche qui, una nota di colore non guasterà: al posto del rosso però, andrei su toni più delicati, come quelli del rosa cipria o dell’azzurro polvere. Lascerei il make up il più naturale possibile, preferendo un nude look semplice, ma curato. Alla fine, basta davvero poco per ottenere una mise d’effetto, se si curano i dettagli!