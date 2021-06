Idee di look da spiaggia: ecco le tendenze per l’estate 2021

editato in: da

Sta per arrivare l’estate ed è il momento di guardare un po’ le nuove tendenze a tema look da spiaggia! Come sempre le proposte sono tante, colorate, fresche e che fanno venire voglia di mare! Vediamone qualcuna insieme.

Idee di look da spiaggia: la gonna lunga

Se non amate mostrare le gambe, ma avete addome tonico, perché non pensare ad una gonna lunga, magari abbinata al costume? Questo genere di look va benissimo anche se siete minute ma proporzionate: ricordatevi sempre che la gestione del vostro abbigliamento è una questione di equilibrio di proporzioni, più che di centimetri in più o in meno.

Idee di look da spiaggia: l’abito morbido

Un abito morbido è l’ideale per andare in spiaggia, ma anche per un aperitivo serale, se indossato con sandali gioiello e una bella borsa di paglia. Sceglietelo in tessuti naturali, quindi cotoni, lini o viscose. Potete optare per toni chiari e naturali, ma anche per fantasie colorate, anche a seconda del costume che volete abbinare.

Idee di look da spiaggia: l’abitino a fiori

Se avete belle gambe e le spalle sono un vostro punto di forza, l’abitino floreale con il top elasticizzato a nido d’ape è l’ideale, soprattutto se non avete seno importante: è fresco, leggero e comodissimo! Potete indossarlo con costumi a fascia, ma anche con costumi con le spalline, basta che riprendano i colori della fantasia.

Idee di look da spiaggia: camicia e pantaloni

Per chi non ama scoprirsi, la combinazione di pantaloni e camicia è deliziosa. Qui l’unica raccomandazione è quella di optare esclusivamente per tessuti naturali ed evitare come la peste i misti e sintetici, perché vi faranno immediatamente caldo (senza contare l’eventualità dei cattivi odori!).

Idee di look da spiaggia: top e shorts

Combinazione veloce, fresca a pratica, perfetta per chi ha bisogno di un look facile e leggero. A seconda di quanto vi sentite a vostro agio, la lunghezza degli shorts può diventare quella di un bermuda, quindi lunghi appena sopra al ginocchio, che restano una bellissima coppia insieme a top smanicati, anche legati in vita in modo morbido, senza necessariamente scoprire l’addome.