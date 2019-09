I colori autunno inverno 2019/2020: ecco cosa aspettarci dalla prossima stagione

editato in: da

Quali sono i colori che andranno di più per l’autunno inverno 2019/2020? Sul mio profilo Instagram me l’avete chiesto in tantissime! Ecco qui qualche idea per voi per cominciare la nuova stagione con la sfumatura giusta!

I colori autunno inverno 2019/2020: metal

Il metal non è esattamente un colore, ma questo autunno inverno ne vedremo tantissimo. Sotto forma di giacche, gonne, accessori, dettagli, ma anche in versione all over. In linea di massima, funziona bene se viene smorzato con nero o bianco. Da tenere presente se non siete il tipo di donna a cui piace passare inosservata!

I colori autunno inverno 2019/2020: arancione

Vitaminico ed energizzante, l’arancione è il colore giusto per i primi grigiori autunnali. Attenzione a come lo dosate, perchè non è un colore adatto a tutte: esalta in particolar modo le carnagioni con sottotono caldo. Se proprio non potete farne a meno, preferitelo a piccole dosi, magari per un accessorio o un dettaglio.

I colori autunno inverno 2019/2020: rosso bordeaux

E’ un colore che personalmente adoro! Il bordeaux questo autunno inverno andrà moltissimo, tenetevi pronte. Potete metterlo sia in versione all over che abbinandolo ad altri colori. Quali? A me piace in particolare insieme al blu navy o al marrone testa di moro. Se invece volete schiarirlo, optate per un beige.

I colori autunno inverno 2019/2020: verde

Il verde si è visto un po’ in tutte le sfumature, sia calde che fredde. Non è un colore facilissimo, ma senza dubbio aggiunge una carica di grinta al look. Come abbinarlo? Se temete che spari troppo, smorzatelo con il nero, in caso sia una tonalità fredda. Se invece avete scelto un verde caldo, l’ideale sarà abbinarlo ad un bel marrone.