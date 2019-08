editato in: da

E’ vero, siamo ancora in estate ed è prestissimo per cominciare a parlare di autunno inverno (anche se ormai sui magazine moda se ne parla già da settimane!), ma qualche piccola anticipazione posso cominciare a darvela, soprattutto se si parla di capi che possiamo utilizzare già da adesso.

I capi autunno inverno che possiamo indossare anche d’estate: gli orecchini oversize

Orecchini grandi, colorati e spiritosi, come questi di Stella McCartney, fatti con le clip da ufficio. Potete ricrearli anche voi e metterli già in spiaggia: scommettiamo che fareste un figurone?

I capi autunno inverno che possiamo indossare anche d’estate: i fiori

I fiori ormai sono stati sdoganati per tutte e quattro le stagioni, quindi perchè non cominciare a portarli già adesso e portarsi avanti per la prossima stagione? Chiaramente quest’autunno dovremmo procedere per strati sovrapposti per evitare di congelare, ma il concetto di prato fiorito rimane sempre valido!

I capi autunno inverno che possiamo indossare anche d’estate: il glitter

Chi mi conosce lo sa: per me, un po’ di glitter tutta la vita, sempre e in qualunque stagione! E poi, diciamocelo, i sandali sbrilluccicosi sono più portabili d’estate che non d’inverno, no? Però ecco, sappiate che per la prossima stagione un po’ di luce sparsa sotto forma di strass e paillettes varie andrà alla grande, quindi tenetelo presente.

I capi autunno inverno che possiamo indossare anche d’estate: la t-shirt

La t-shirt va bene sempre, no? Anche qui, come per i fiori, basta aggiungere qualche strato da sovrapporre in caso le temperature scendano. Tutte abbiamo una t-shirt nell’armadio no? Bene, è ora di tirarla fuori e di pensare a come abbinarla per la prossima stagione. Il mio suggerimento, come sempre, è quello di decontestualizzare: mettetela sopra una gonna a pieghe, come ha proposto Dior, oppure con un chocker a punte e borchie come Marques Almeida. fashion e a zero spesa.