Grazie dei fiori: idee di look floreali per la primavera

Come ogni primavera, i look floreali tornano alla ribalta, ogni anno declinati in versione diversa, ma sempre attuali, freschi ed eleganti. Vediamo qualche idea di look e di shopping per farci trovare preparate ad affrontare la stagione!

Idee di look floreali per la primavera: come indossare i fiori

Un bell’abito a fiori è sempre una scelta azzeccata! Come sempre, cercate di sceglierlo tenendo presenti i vostri punti di forza e di debolezza e ricordate che le fantasie larghe allargano, quelle piccole aiutano a “restringere”. In generale, cercate di posizionare la fantasia sulla parte del corpo che è il vostro punti di forza: ad esempio, se avete un fisico a mela, preferite i pantaloni a fiori rispetto alla blusa. Viceversa, se siete un fisico a pera, optate per la tinta unita nella parte inferiore del corpo e tenete la fantasia sulla blusa.

Idee di look floreali per la primavera: gli accessori

Se non vi sentite a vostro agio con fiori sparsi all over, optate per un accessorio: borse, scarpe, occhiali… le opzioni sono tante e una più bella dell’altra! Continuate a leggere e vi darò qualche idea.

Look floreali per la primavera: idee di shopping

Fiori sì, ma sfumati, come sul minidress di Frankie Morello. Una lunghezza del genere è perfetta da usare come abito se le gambe sono il vostro punto di forza. Altrimenti, potete indossarlo con un pantalone dal taglio asciutto.

Gonna a fiori? Certo che sì! Da sdrammatizzare con una t-shirt bianca e una giacca denim e da indossare con snekers chiare oppure, quando la temperatura lo consentirà, anche con i sandali.

La borsa a tema floreale è deliziosa per la primavera, se poi ha lo sfondo rosa… beh, mi vengono gli occhi a cuore! Le dimensioni più contenute aiutano a renderla portabile e diventa un complemento perfetto per un look casual.

I fiori si mettono anche sul viso! Ecco qui un paio di occhiali e tema floreale, perfetti per chi ha un viso squadrato, perché aiutano ad equilibrarne le linee.

Per un abito da spiaggia o anche per un look total black da città, un sandalo con il dettaglio di un fiore dorato rende il tutto elegante e più ricco. In questo caso, optate per gioielli sempre in versione gold.