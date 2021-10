Gonna midi: ecco come indossarla in autunno per un look bon ton!

La gonna midi è un capo molto versatile: si presta a tanti abbinamenti diversi, ad essere interpretata in stili diversi e sempre con gusto e classe. Vediamo con abbinarla in un look bon ton autunnale.

Gonna midi, come indossarla in autunno per un look bon ton: con mocassini e calzini

Se le gambe sono uno dei vostri punti di forza, indossatela con calzini alla caviglia o al polpaccio e mocassini, anche con un po’ di tacco. Attenzione: la lunghezza della gonna midi non è facilissima. Se avete polpacci o caviglie importanti, evitate di indossare questo genere di gonne con calzini che li fascino, perché otterrete l’effetto ottico di ingrossarli. Altra cosa: tacchi sì, ma evitate l’effetto signora. Meglio una suola un po’ chunky o una pianta larga piuttosto della classica décolleté.

Gonna midi, come indossarla in autunno per un look bon ton: con la maglia cropped

Amo questo genere di volumi e trovo che siano adatti a molte di noi che spesso non li considerano neanche. Il look qui sotto è perfetto per chi ha baricentro basso o non ha nelle gambe il proprio punto di forza.

Qual è il grande vantaggio di questo outfit? Che il top corto e svasato mette in risalto il punto vita e contribuisce, insieme alla gonna a vita alta, ad alzare il baricentro e ad allungare notevolmente la figura, al punto che ci si può serenamente permettere di indossare scarpe basse! Cosa mettere sulle spalle? Un bel caban corto, per evitare di toccare i volumi, che sono perfetti così. Completate il tutto con una borsa ladylike e siete a posto.

Gonna midi, come indossarla in autunno per un look bon ton: con calze velate e pelliccia

Se siete invitate ad un’occasione speciale, questo outfit funziona benissimo. La gonna midi in raso, abbinata alla calza velata e al top in lurex viene sdrammatizzata dal capo spalla a orsetto, che potreste indossare in look completamente diversi e decisamente più casual. Il tocco in più? La collana gold.